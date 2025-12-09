- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
Прогноз погоди на 9 грудня: мокрий сніг і дощ на сході, тумани та пориви вітру (мапа)
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.
В Україні у вівторок, 9 грудня, буде хмарно. На сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в західних та північних областях помірний дощ; на решті території без опадів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень окремі пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 9 грудня хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепл.
У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.
Нагадаємо, синоптики «Укргідрометцентру» зробили прогноз погоди на грудень. Зазначається, що середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що на 2° вище за норму.