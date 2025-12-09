ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

Прогноз погоди на 9 грудня: мокрий сніг і дощ на сході, тумани та пориви вітру (мапа)

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зима

Зима / © unsplash.com

В Україні у вівторок, 9 грудня, буде хмарно. На сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в західних та північних областях помірний дощ; на решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень окремі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Мапа погоди на 9 грудня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 9 грудня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 9 грудня хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепл.

У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, синоптики «Укргідрометцентру» зробили прогноз погоди на грудень. Зазначається, що середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що на 2° вище за норму.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie