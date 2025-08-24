ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
2 хв

Прогноз погоди на останній тиждень літа, 25-31 серпня

Останній тиждень літа розпочнеться з прохолодної погоди з мінливою хмарністю та дощами, у другій половині тижня прийде потепління.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Після контрастних вихідних в Україні встановиться погода з дощами

Після контрастних вихідних в Україні встановиться погода з дощами / © Pixabay

У перші дні нового робочого тижня в Україні переважатиме нестійка погода з коливаннями атмосферного тиску та досить низьким температурним фоном. Однак у другій половині тижня почне надходити спекотна та суха повітряна маса.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 25 серпня, вночі у центральних та східних областях очікуються помірні дощі, місцями з грозами. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С, у південних областях +23…+28 °С.

У вівторок, 26 серпня, у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі, вдень місцями з грозою та шквалами, 15 — 20 м/с. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с, вдень на сході, а також у західних областях можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+13 °С, вдень +16…+22 °С, у південній половині та у Приазов’ї вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

У середу, 27 серпня, у північних та північно-західних областях пройдуть дощі, місцями з грозою. На решті території України без істотних опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +20…+26 °С, у південних та центральних регіонах +27…+32 °С.

У четвер, 28 серпня, на всій території України за рахунок впливу антициклону, прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+13 °С, вдень +22…+27 °С. на півдні та на Закарпатті вночі +12…+17 °С, вдень +26…+31 °С.

У п’ятницю, 29 серпня, триватиме вплив антициклону, тому опадів не передбачається по всій Україні. Вітер на Лівобережжі країни змінних напрямків, на Правобережжі південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, в денні години +27…+32 °С, у західній частині місцями +33…+35 °С.

У суботу, 30 серпня, в Україні очікується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Лише ввечері на крайньому заході можливі короткочасні грозові дощі. Вітер переважно південного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +14…+19 °С, вдень +30…+35 °С.

У неділю, 31 серпня, триватиме період сухої та спекотної погоди у більшості регіонів України. Лише вдень у західній частині, а також місцями у північних областях можливі короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний із переходом на західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень у західних та північних регіонах +26…+31 °С, на решті території країни +32…+37 °С.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря опустилася до +2.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie