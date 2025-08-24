Прогноз погоди на останній тиждень літа, 25-31 серпня

Після контрастних вихідних в Україні встановиться погода з дощами / © Pixabay

У перші дні нового робочого тижня в Україні переважатиме нестійка погода з коливаннями атмосферного тиску та досить низьким температурним фоном. Однак у другій половині тижня почне надходити спекотна та суха повітряна маса.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 25 серпня, вночі у центральних та східних областях очікуються помірні дощі, місцями з грозами. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С, у південних областях +23…+28 °С.

У вівторок, 26 серпня, у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі, вдень місцями з грозою та шквалами, 15 — 20 м/с. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с, вдень на сході, а також у західних областях можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+13 °С, вдень +16…+22 °С, у південній половині та у Приазов’ї вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

У середу, 27 серпня, у північних та північно-західних областях пройдуть дощі, місцями з грозою. На решті території України без істотних опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +20…+26 °С, у південних та центральних регіонах +27…+32 °С.

У четвер, 28 серпня, на всій території України за рахунок впливу антициклону, прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+13 °С, вдень +22…+27 °С. на півдні та на Закарпатті вночі +12…+17 °С, вдень +26…+31 °С.

У п’ятницю, 29 серпня, триватиме вплив антициклону, тому опадів не передбачається по всій Україні. Вітер на Лівобережжі країни змінних напрямків, на Правобережжі південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, в денні години +27…+32 °С, у західній частині місцями +33…+35 °С.

У суботу, 30 серпня, в Україні очікується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Лише ввечері на крайньому заході можливі короткочасні грозові дощі. Вітер переважно південного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +14…+19 °С, вдень +30…+35 °С.

У неділю, 31 серпня, триватиме період сухої та спекотної погоди у більшості регіонів України. Лише вдень у західній частині, а також місцями у північних областях можливі короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний із переходом на західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень у західних та північних регіонах +26…+31 °С, на решті території країни +32…+37 °С.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря опустилася до +2.