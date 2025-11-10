Прогноз погоди на тиждень, 10-16 листопада: до чого готуватися українцям

В країні ще буде тепло / © Associated Press

Цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода. На початку нового тижня атмосферні фронти з центральної Європи та Балканського півострова стануть причиною дощів на більшій частині території України.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Понеділок, 10 листопада

У південних, центральних, східних областях та місцями на півночі України пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Подекуди спостерігатиметься туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +7…+12 °С. У південних та центральних областях вночі +7…+12 °С, у денний час повітря прогріється до +12…+17 °С.

Вівторок, 11 листопада

Дощова погода охопить практично всю територію України. У центральній частині вночі місцями пройдуть сильні дощі, на Одещині можливі грози. Тільки на крайньому заході минеться без істотних опадів. Вітер передбачається змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+10 °С, вдень +7…+12 °С. У південних та центральних областях у нічний час +7…+12 °С, в денні години повітря прогріється до +11…+16 °С.

Середа, 12 листопада

Дощі пройдуть у південній половині країни, а також місцями у північно-західних областях. На решті України без істотних опадів. В окремих регіонах можливий туман. Вітер переважно північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 °С, на південному сході країни місцями +8…+11 °С. Вдень повітря прогріється до +7…+12 °С.

Четвер, 13 листопада

Дощі пройдуть у Приазов’ї, Криму та на крайньому сході країни. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, у північно-західній частині південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 °С, у західних областях місцями -3…+2 °С. Удень +6…+11 °С.

П’ятниця, 14 листопада

Під впливом області підвищеного тиску на всій території України встановиться стабільна погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня можливий туман. Вітер південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +0…+6 °С, вдень +8…+13 °С.

Суботу, 15 листопада

У суботу триватиме період сухої антициклональної погоди у всіх регіонах нашої країни. Опадів не передбачається. На Лівобережжі подекуди можливий туман. Вітер очікується південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +1…+6 °С, вдень +8…+13 °С, на Прикарпатті місцями до +15 °С.

Неділя, 16 листопада

По всій Україні утримається тепла та стійка погода, без опадів. Лише вдень на крайньому заході та у Карпатах можливий невеликий дощ. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, на півдні та у Криму місцями +14…+16 °С.

Раніше синоптикиня повідомила, що листопад в Україні буде теплішим, з середньою температурою на 1,5 — 2 градуси вище кліматичної норми.