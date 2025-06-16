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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
165
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Прогноз погоди в Україні на тиждень: синоптикиня розповіла, чого очікувати

Впродовж тижня в Україні буде доволі тепла погода.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Погода в Україні 16-22 червня в Україні буде спекотною. 20-го червня похолоднішає (окрім півдня), а періодичні дощі — переважно по півночі країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Завтра, 17 червня, дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці — на півночі, ввечері — на сході, на півдні — лише на Одещині.

Вітер буде північно-західним, часом рвучким.

Удень очікується +21+26 градусів, на півдні +25+30 градусів.

Невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, +17+22 градуси. Карта.

“У Києві 17-го червня вранці пройде дощ, ймовірно з грозою, вдень без істотних опадів. Температура повітря становитиме +22+24 градуси”, — каже Діденко.

Лише 20 та 21 червня похолоднішає на кілька градусів.

Як зазначалося, стало відомо про несподівану зміну погоди в Україні. Так, понеділок, 16 червня, принесе Україні переважно теплу, але різну за характером погоду залежно від регіону. На Правобережжі — у західних та частині центральних областей — очікується суха та сонячна погода. Водночас на Лівобережжі, зокрема у східних та північно-східних регіонах, можливі дощі.

Вітер у більшості областей залишатиметься поривчастим. На заході країни, а також у Луганській і Донецькій областях, вітер буде помірний, без сильних поривів.Температура повітря протягом дня в основній частині України становитиме +22…+27 градусів. У східних областях — від +19 до +22 градусів.

Констатується, що суттєвого підвищення температури найближчим часом не очікується. Спека, характерна для літа, буде присутня лише місцями на півдні країни, де температура повітря може піднятися до +28…+30 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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