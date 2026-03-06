Прогноз погоди на вихідні: чи очікувати весняного тепла по всій Україні

Погода в Україні / © ТСН

Вихідними, 7-8 березня, по всій Україні очікується стабільна весняна погода без опадів.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

За його інформацією, під впливом антициклону, що охоплює більшу частину Східної Європи, над країною встановиться суха та відносно тепла повітряна маса.

Небо буде переважно ясним, вітер слабкий.

Вдень температура повітря підніметься до +5…+10 °C, на заході місцями до +13 °C. Середньодобові показники залишаться на 2-5 °C вище норми.

Карта циклону Фото: Ігор Кібальчич

Погода у суботу, 7 березня: по всій Україні без опадів

На заході країни переважатиме малохмарна та суха погода, місцями можливий туман вночі та вранці. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі — від -3 °C до +2 °C, вдень +8…+13 °C.

На півночі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3–8 м/с. Вночі температура — від -4 °C до +1 °C, вдень +3…+8 °C.

У центральних областях також переважатиме суха антициклональна погода. Вітер західний, 3–8 м/с. Нічна температура — від -4 °C до +1 °C, денна +3…+8 °C.

На півдні та в Криму погода буде теплою і сухою, можливий туман у ранкові години. Вітер 2–7 м/с. Нічна температура — від -3 °C до +2 °C, денна +5…+10 °C.

Східні області також залишаться під впливом антициклону: мінлива хмарність, без опадів, вітер західний та північно-західний 3–8 м/с. Вночі від -6 °C до -1 °C, вдень +1…+6 °C.

Погода в Україні в неділю, 8 березня

На заході України збережеться тепла антициклональна погода, без опадів, місцями туман. Вітер 3-8 м/с. Нічна температура — від -2 °C до +3 °C, вдень +8…+13 °C.

На півночі малохмарно, без опадів, можливий слабкий туман у ранкові години. Вітер північний, 2-7 м/с. Нічна температура — від -4 °C до +1 °C, вдень +3…+8 °C.

У центральних областях погода антициклональна, мінлива хмарність, без опадів, туман місцями вночі та вранці. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура — від -4 °C до +1 °C, денна +5…+10 °C.

На півдні та в Криму зберігатиметься суха антициклональна погода, місцями туман. Вітер змінних напрямків, 2-7 м/с. Температура вночі — від -2 °C до +3 °C, вдень +7…+12 °C.

Східні регіони також будуть сухими та малохмарними. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура триматиметься від -5 °C до 0 °C, а денна +4…+9 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики також прокоментували погодні умови в Україні. За їхніми словами, зараз формується поле підвищеного атмосферного тиску, яке надходить із Західної Європи.

Загалом по країні очікується переважно суха погода, однак місцями можливі опади.

Також здивує погода в квітні та травні. Тяжка воєнна зима майже позаду — настає час весни.