Прогноз погоди на вихідні: коли буде "стрибок до спеки"

Прогноз погоди на 19-20 липня / © ТСН

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На вихідні 19-20 липня більшість регіонів накриють дощі, а температура на більшості території України, крім Сходу та Півдня, знизиться.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, 19 липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі. Найближчої ночі також дощі також прогнозуються у центрі та в східній частині країни.

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Натомість, південна частина належатиме сухій повітряній масі.

Температура повітря на 19 липня:

у західних областях становитиме помірні +20+24 градуси,

на півночі +24+26 градусів,

у центральній частині +25+28 градусів, лише на Вінниччині +20+22 градуси,

у східних областях — на Харківщині +26+27, на Луганщині та Донеччині +32+35 градусів

у південній частині +27+30, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31+34 градуси.

У неділю, 20 липня, короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних та північних областях, ввечері у неділю ймовірний дощ на Луганщині. На решті території України в неділю очікується суха погода.

За словами Діденко, температура повітря 20 липня особливо не зміниться, порівняно із суботою.

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Погода у Києві

У Києві 19 та 20 липня є ймовірність періодичних короткочасних дощів із грозами. Температура повітря у денні години становитиме +20+23 градуси.

Погода наступного тижня

Дідненко прогнозує, що після цієї неділі стовпчики термометрів почнуть підніматися. У понеділок, 21 липня, у більшості областей України — «стрибок до спеки», окрім західних областей, де у вівторок, навпаки, очікується прохолодна погода.

«Південна частина України й надалі належатиме впливу високих градусів, а ось послаблення спеки на півдні України, за попередніми прогнозами, ймовірне через тиждень, 26 липня», — підсумувала синоптикиня.

Раніше ми писали, що вже від 2028 року «кліматичні гойдалки» на всій планеті стануть нестримнішими та жорстокішими.

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