Прогноз погоди в Україні до кінця тижня: чи буде ще тепло

У п’ятницю, 26 вересня, антициклон Petralilly з центром орієнтовно над Балтикою зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 26 вересня

Температура повітря 26 вересня в Україні очікується помірною, вдень +13+16, на півдні +15+18 градусів.

Найближчої ночі — холодно, +2+9 градусів, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки на ґрунті.

У Києві 26 вересня переважатиме суха сонячна прохолодна погода з температурою повітря вночі +2+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки на грунті, завтра вдень у столиці +13+15 градусів.

Погода 27 вересня

У суботу, 27 вересня, північно-східний атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ.

Погода 28 вересня

У неділю, 28 вересня, поступиться місцем атмосферному фронту з північного сходу і принесе дощі із хмарною погодою.

«Ці дощі охоплять власне північні області плюс Волинь, Рівненщину та Харківщину. На решті території 28 вересня переважатиме суха погода», — додала вона.

Раніше синоптик попередив, що на зміну літньому теплу різко прийде жовтнева прохолода та заморозки на ґрунті. Середньодобова температура знизиться до 8-9°, що відповідає нормі першої декади жовтня.