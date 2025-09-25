- Дата публікації
Прогноз погоди в Україні до кінця тижня: чи буде ще тепло
Вихідними в Україні буде переважно тепло, однак вночі очікується значне зниження температури повітря. У п’ятницю погодні умови визначатиме антициклон.
У п’ятницю, 26 вересня, антициклон Petralilly з центром орієнтовно над Балтикою зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 26 вересня
Температура повітря 26 вересня в Україні очікується помірною, вдень +13+16, на півдні +15+18 градусів.
Найближчої ночі — холодно, +2+9 градусів, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки на ґрунті.
У Києві 26 вересня переважатиме суха сонячна прохолодна погода з температурою повітря вночі +2+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки на грунті, завтра вдень у столиці +13+15 градусів.
Погода 27 вересня
У суботу, 27 вересня, північно-східний атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ.
Погода 28 вересня
У неділю, 28 вересня, поступиться місцем атмосферному фронту з північного сходу і принесе дощі із хмарною погодою.
«Ці дощі охоплять власне північні області плюс Волинь, Рівненщину та Харківщину. На решті території 28 вересня переважатиме суха погода», — додала вона.
Раніше синоптик попередив, що на зміну літньому теплу різко прийде жовтнева прохолода та заморозки на ґрунті. Середньодобова температура знизиться до 8-9°, що відповідає нормі першої декади жовтня.