Прогноз погоди в Україні на 12 лютого: де потепліє до весняних градусів

Погода в Україні у другій половині поточного тижня, за прогнозом синоптиків, зміниться на всій території. Скрізь відбудеться значне потепління.

Анастасія Павленко
Погода зміниться

Погода зміниться / © УНІАН

Сьогодні, 12 лютого, в Україні очікують хмарну погоду з проясненнями. На західних та північних областях можливий місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

На дорогах, за винятком півдня, місцями можливе обледеніння. Вітер південний, 7-12 м/с, у Карпатах вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, на Лівобережжі — 1-6° морозу. Вдень очікуються значення 0-5° тепла, на Закарпатті та в південних регіонах — 3-8°. У східних областях вночі 8-13° морозу, вдень близько 0°.

Погода в Києві та області

У Києві та області — хмарно з періодами прояснення, можливий невеликий дощ, вночі — з мокрим снігом.

На дорогах столиці та регіону очікується ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Уночі температура близько 0°, вдень — 1-3° тепла.

На Київщині вночі можливі коливання від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 0-5° тепла.

Раніше синоптики повідомили, що до України вже заходить тепліша повітряна маса, витісняючи холод. Вдень мороз пом’якшає до 2-4°, що свідчить про початок весняної перебудови погодних процесів на південні.

