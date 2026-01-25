ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
175
1 хв

Прогноз погоди в Україні на 26 січня: потепління з нюансом

У понеділок встановиться плюсова температура в Україні, у деяких регіонах пройдуть дощі з мокрим снігом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні стане тепліше

В Україні стане тепліше / © iStock

У понеділок, 26 січня, в Україні очікується відчутне потепління до відлиги. Міцний мороз збережеться лише в частині півночі та сходу.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Яка погода в Україні буде в понеділок, 26 січня

  • У західних областях хмарно, без істотних опадів. Середня нічна температура повітря +1 -1 градус, денна +1 +5 градусів.

  • У північних областях хмарно, дощ, мокрий сніг, місцями без істотних опадів. Нічна температура повітря -3 -11 градусів, денна -1 +1 градус.

  • У центральних областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Нічна температура повітря +1 +2 градуси, денна +1 +3 градуси.

  • У південних областях хмарно, помірний дощ. Нічна температура повітря +1 +3 градуси, денна +1 +3 градуси.

  • У східних областях хмарно, дощ, мокрий, місцями помірний сніг. Нічна температура повітря -4 -10 градусів, денна -2 -4 градуси.

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що увесь наступний тиждень обіцяє бути в Україні теплим та вологим. Впродовж дня понеділка вже явно теплішатиме: на заході та півдні 0+5 градусів, на решті території України 0-5 градусів морозу, лише на на північному сході -6-12 градусів.

«Від 31 січня-1 лютого, за попередніми прогнозами, знову ймовірне відчутне похолодання», — зазначила вона.

Нагадаємо, синоптики прогнозують відчутний температурний стрибок уже на початку наступного тижня, проте потепління принесе із собою ожеледь та мокрий сніг.

