Прогноз погоди в Україні на 26 січня: потепління з нюансом

В Україні стане тепліше / © iStock

У понеділок, 26 січня, в Україні очікується відчутне потепління до відлиги. Міцний мороз збережеться лише в частині півночі та сходу.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Яка погода в Україні буде в понеділок, 26 січня

У західних областях хмарно, без істотних опадів. Середня нічна температура повітря +1 -1 градус, денна +1 +5 градусів.

У північних областях хмарно, дощ, мокрий сніг, місцями без істотних опадів. Нічна температура повітря -3 -11 градусів, денна -1 +1 градус.

У центральних областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Нічна температура повітря +1 +2 градуси, денна +1 +3 градуси.

У південних областях хмарно, помірний дощ. Нічна температура повітря +1 +3 градуси, денна +1 +3 градуси.

У східних областях хмарно, дощ, мокрий, місцями помірний сніг. Нічна температура повітря -4 -10 градусів, денна -2 -4 градуси.

Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що увесь наступний тиждень обіцяє бути в Україні теплим та вологим. Впродовж дня понеділка вже явно теплішатиме: на заході та півдні 0+5 градусів, на решті території України 0-5 градусів морозу, лише на на північному сході -6-12 градусів.

«Від 31 січня-1 лютого, за попередніми прогнозами, знову ймовірне відчутне похолодання», — зазначила вона.

Нагадаємо, синоптики прогнозують відчутний температурний стрибок уже на початку наступного тижня, проте потепління принесе із собою ожеледь та мокрий сніг.