Прогноз погоди в Україні на жовтень 2025: чого слід очікувати

У жовтні в Україні очікується досить холодна погода, зокрема заморозки та нові опади.

Чого очікувати українцям найближчими днями, в яких регіонах можливий мокрий сніг і коли варто очікувати потепління розповіла начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю Главреду

Найближчі три доби будуть холодними та дощовими. Опадів не припинятиметься, але вони будуть помірними. 1 жовтня у північних областях очікуються невеликі дощі, 2 жовтня дощі пройдуть у північних, центральних областях та Харківській області. У п’ятницю, 3 жовтня, більшість регіонів матиме тимчасову перерву від опадів.

Проте вже у суботу, 4 жовтня, нова порція дощів прийде з південного заходу, опади очікуються по всій території України. Лише на високогір’ї Карпат дощі перетворяться на мокрий сніг, а температура там знизиться до близько 0 °C.

На початку жовтня денні температури залишатимуться низькими: +5…+10 °C, лише у Закарпатті, на півдні та сході країни денні показники підвищаться до +11…+16 °C. 3 жовтня, через тимчасове прояснення, температура вдень трохи підвищиться — до +10…+12 °C, на півдні — до +19 °C.

Ночі стануть холодними: 2–3 жовтня у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях можливі заморозки. Це явище небезпечне, адже ще триває вегетація рослин і частково не зібраний урожай.

Перші вихідні жовтня, 4–5 числа, знову принесуть хмарну та дощову погоду. 4 жовтня вночі на південному заході та вдень по всій Україні — невеликі дощі. 5 жовтня опади очікуються у більшості областей, окрім півдня, а вдень у центральних регіонах також може бути без дощу. Заморозків у ці дні не прогнозують через наявність хмарності та опадів.

Нічна температура в цей період коливатиметься +4…+10 °C, вдень — +10…+16 °C. На сході та південному сході країни буде тепліше: вночі +7…+13 °C, вдень +14…+20 °C. У найближчі п’ять днів істотного потепління очікувати не варто, хіба що у південно-східних регіонах денні показники трохи підвищаться до +14…+20 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прийдешня зима в Україні буде рекордно холодною. Зокрема, прогнозують сильні морози та багато снігу.