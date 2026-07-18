Негода накриває Україну: синоптики забили на сполох уже в 10 областях (мапа)

Негода у Львові / Архівне фото / © Львівська міська рада

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В Україні оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через різке погіршення погодних умов у значній частині країни. Вже завтра, 19 липня, на мешканців десяти областей чекають сильні зливи, грози та небезпечний град зі шквалами до 20 метрів за секунду.

Про поширення негоди попереджає «Укргідрометцентр».

Шторм розширює межі: негода охопить 10 областей

Зона метеорологічної нестабільності суттєво збільшилася і тепер охоплює цілу низку регіонів. Вдень 19 липня помірні, а подекуди й значні дощі з грозами накриють усі західні області, а також Житомирщину та Вінниччину.

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Крім того, стихія частково зачепить центральні та південні регіони. Місцями інтенсивно дощитиме на Київщині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині, де в окремих районах також можливе випадіння граду.

Найскладніша ситуація з опадами очікується у Вінницькій, Чернівецькій областях та в Карпатах. Фахівці зазначають, що такі погодні умови несуть серйозну загрозу інфраструктурі та можуть ускладнити роботу енергетиків, будівельників і рух транспорту.

© Укргідрометцентр

Температурні гойдалки: прогноз погоди на 19 липня

Попри грозовий фронт, на більшій частині території України утримається досить тепла та комфортна погода. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 13-18 градусів, а на узбережжі морів стовпчики термометрів не опустяться нижче 21 градуса тепла.

Вдень повітря прогріється до 26-31 градуса, і лише у західних областях через негоду буде трохи свіжіше — від 22 до 27 градусів вище нуля. Вітер переважатиме південний, однак на заході він змінить свій напрямок на північно-західний.

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Спека і локальні зливи: погода в Києві та області

Столичний регіон також не омине зміна погодних умов, хоча перша половина доби мине спокійно. Вночі у Києві та області опадів не передбачається, проте вже вдень місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Температурний режим при цьому залишатиметься стабільно високим. Вночі по області очікується 13-18 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть спекотні 26-31 градус.

У самому Києві нічна температура становитиме 15-17 градусів. Вдень повітря у столиці прогріється до відчутних 29-31 градуса тепла на тлі помірного південного вітру.

Нагадаємо, ще вчора синоптики попереджали, що через негоду в деякиз областях протягом 19–20 липня очікуються масштабні підтоплення та небезпечні селеві потоки лише.

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