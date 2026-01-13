Прогноз щодо світла на зиму: експерт попередив про погіршення ситуації та плани РФ

Відключення світла / © ТСН.ua

Українцям не варто сподіватися на стабілізацію енергозабезпечення до кінця зими. Експерт Володимир Омельченко пояснив, як масовані удари виснажують систему та яку цинічну мету переслідує Кремль.

Про це директор енергетичних програм Центру Разумкова розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

Ситуація зі світлом навряд чи покращиться протягом зими

За словами Омельченка, нині більшість районів Києва залишаються без електропостачання, а проблеми з опаленням поширюються. Зокрема, теплопостачання вже відсутнє і у Святошинському районі. Експерт наголошує, що з кожною новою атакою ситуація лише ускладнюється, адже енергосистема фізично не здатна витримувати постійні удари, попри зусилля енергетиків.

«А не може бути по-іншому. Система не може витримати постійні удари, як би енергетики не ремонтували. Позитиву, що наша енергосистема впродовж зими буде покращувати свою роботу, — в мене немає такої ілюзії», — сказав Омельченко.

РФ намагається роз’єднати енергосистему України

Фахівець зауважив, що дії Росії є цілком передбачуваними та могли бути спрогнозовані ще кілька місяців тому. За його оцінкою, російська сторона намагається роз’єднати енергосистему, зокрема відокремити лівий берег від правого та ізолювати Одеський регіон. Омельченко також назвав мету таких кроків росіян.

«Вони це роблять для того, аби дестабілізувати енергетичну систему, щоб люди залишилися без тепла та електричної енергії. Щоб утворився в країні хаос, політична дестабілізація, почали тиснути на владу, щоб змусити владу йти на ті умови, які запропонував Путін цей. Все це було цілком прогнозовано», — підкреслює фахівець.

У зв’язку з цим експерт закликає громадян зберігати витримку та не піддаватися панічним настроям, аби не дати ворогу досягти поставлених цілей.

«Треба стояти і не піддаватися на ботів, які закликають до погодження на капітуляцію, по факту. Капітуляція означатиме ще більше жертв, ми це прекрасно розуміємо. Немає іншого вибору, треба боротися», — констатував Омельченко.

Проблеми з електроенергією в Києві

Окремо він зупинився на ситуації в Києві, який серед великих міст нині перебуває в одній із найуразливіших позицій щодо електро- та теплопостачання. За словами експерта, залучення модульних котелень може лише частково зменшити проблеми, тоді як підготовка до зимового періоду з боку влади мала бути більш ґрунтовною.

«І державна влада, і військова адміністрація, і київська адміністрація просто були зобов’язані забезпечити хоч мінімум критичної інфраструктури. Це теплозабезпечення, електрична енергія для водоканалів, електротранспорту. Абсолютно можливо було підготувати альтернативні джерела», — вказав Омельченко.

Що робить влада для покращення ситуації зі світлом?

Нагадаємо, після масованих обстрілів енергосистеми уряд запровадив екстрені заходи для стабілізації ситуації в умовах морозів. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, перегляд переліку критичної інфраструктури дозволив додати до мережі 1 ГВт потужності, що допомагає балансувати систему разом із нарощуванням імпорту. У Києві ДСНС забезпечує найбільш проблемні будинки потужними генераторами, а по всій країні розгортаються додаткові «Пункти незламності». Особливу увагу зосереджено на забезпеченні резервів пального, стабільності цін на нього та координації з ритейл-мережами для безперебійного постачання продуктів. Очільники ОВА отримали доручення особисто контролювати складні ситуації на місцях, поки енергетики продовжують відновлювальні роботи на об’єктах.