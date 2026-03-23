Прогноз цін на АЗС: чи буде дефіцит пального в Україні та коли чекати на стабілізацію ринку

Війна на Близькому Сході спровокувала масштабну нестабільність на світовому енергоринку, що прямо відобразилося на вартості пального в Україні.

Як змінилися ціни на пальне в Україні на тлі війни в Ірані

Військовий конфлікт на Близькому Сході майже миттєво відобразився на цінниках на українських заправках. Від початку війни в Ірані в Україні почалося стрімке зростання цін на пальне. Згідно з моніторингом порталу Мінфін, станом на 27 лютого 2026 року середня вартість пального на АЗС становила:

А-95+ — 66,68 грн/л;

А-95 — 61,84 грн/л;

А-92 — 59,75 грн/л;

ДП — 61,60 грн/л;

газ — 38,50 грн/л.

Проте протягом наступного місяця паливний ринок відреагував на загострення конфлікту на Близькому Сході, що спровокувало різкий стрибок котирувань нафти. Як наслідок, станом на 23 березня ціни на українських заправках суттєво змінилися:

А-95+ — 75,66 грн/л;

А-95 — 71,85 грн/л;

А-92 — 66,60 грн/л;

ДП — 84,22 грн/л;

газ — 45,53 грн/л.

Аналізуючи період менш ніж за місяць, можна побачити значне здорожчання усіх видів енергоресурсів. Найбільшого удару зазнав сегмент дизельного пального:

А-95 + — 13,47%;

А-95 — 16,19%;

А-92 — 11,46%;

ДП — 36,72%;

газ — 18,26%.

Варто зауважити, що з метою пом’якшення впливу світової енергетичної кризи на українських споживачів уряд запровадив в Україні програму «паливний» кешбек, яка діятиме від 20 березня до 1 травня поточного року.

Українці зможуть отримати компенсацію за пальне в таких розмірах: 15% коштів за дизельне пальне, 10% за бензин та 5% — за автогаз. На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень.

Яка ситуація склася з пальним у світі

Війна на Близькому Сході спровокувала стрибок цін на пальне і в Європі. Як повідомляло видання Bild, у Німеччині вартість бензину на окремих АЗС станом на 4 березня перевищувала 2,4 євро за літр.

Найдорожче пальне зафіксували на трасі A3 біля Пассау (станція ESSO), де літр Super коштує 2,479 євро. Загалом по країні станом на 4 березня ціни зросли на 6–9 євро.

За даними The Times від 10 березня, конфлікт на Близькому Сході спровокував зростання цін у Великій Британії: бензин здорожчав на 6% до £1,39 за літр, а дизель — на 9% до £1,55. Міністерка фінансів Рейчел Рівз попередила про ризики інфляції через блокаду Ормузької протоки, хоча панічні чутки про дефіцит пального в соцмережах наразі не підтверджені офіційно.

Схожа тенденція спостерігається і в інших країнах. У Німеччині бензин А-95 коштує €2,07, а дизель — €2,16, продемонструвавши тижневе зростання на 10% і 19% відповідно. Загалом по ЄС пальне здорожчало на 9–21% лише за сім днів. Найкритичніша ситуація — на Шрі-Ланці, де через гострий дефіцит енергоресурсів уряд запровадив чотириденний робочий тиждень для економії палива.

У березні роздрібні ціни на бензин у США підскочили на понад 30%, наближаючись до відмітки $4 за галон. Як повідомляє «НафтоРинок», вартість пального зросла приблизно на $0,90 після початку воєнних дій між США, Ізраїлем та Іраном наприкінці лютого. За даними Асоціації ААА, наразі середня ціна на американських АЗС становить $3,88 за галон.

Аналітики, зокрема Патрік Де Гаан із GasBuddy, прогнозують подальше здорожчання до $4,10 і вище вже наступного тижня на тлі стрибка вартості нафти. Востаннє такі показники фіксували ще в серпні 2022 року.

У понеділок, 23 березня, влада Китаю штучно стримала зростання цін на пальне, щоб пом’якшити удар від здорожчання нафти. Як повідомляє Reuters, Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC) підвищила граничну вартість бензину до 1160 юанів за тонну (~$167,93), а дизеля — до 1115 юанів.

Фактично уряд дозволив цінам зрости лише на половину від того, що передбачав ринковий механізм (замість потенційних 2205 і 2120 юанів відповідно). Попри це загороджувальне втручання розцінки на заправках Китаю однаково сягнули історичного максимуму, наблизившись до пікових показників кризи 2022 року.

У відомстві пояснили таке рішення необхідністю підтримати соціальну стабільність та зменшити витрати кінцевих споживачів.

Як країни Європи стримують зростання цін на заправках

Через стрімке здорожчання нафти на тлі війни в Перській затоці уряди європейських країн вдалися до екстреного регулювання паливних ринків, пише «НафтоРинок».

Італія 19 березня законодавчо знизила ціни на бензин і дизель на €0,25/л, а на автогаз (LPG) — на €0,12/л. Окрім боротьби зі спекуляціями, влада запровадила тримісячні податкові пільги для перевізників.

Словаччина від 19 березня обмежила обсяги закупівлі дизеля та готує окремі тарифи для іноземного транспорту. Схожі ліміти на продаж пального запровадили мережі Mol і Shell у Словенії.

У Греції держава жорстко обмежила маржу роздрібних торговців: націнка не може перевищувати €0,05/л від вартості закупівлі на НПЗ або €0,12/л — у разі роботи через посередників. Португалія також пішла шляхом тимчасового зниження податків і розглядає варіант прямого цінового контролю.

Франція наразі відмовляється від податкових послаблень, проте уряд домовився з постачальниками про стабілізацію цін. Мережа TotalEnergies від 13 березня встановила верхню межу вартості: €1,99/л за бензин та €2,09/л — за дизельне пальне.

Після заяви Трампа ціни на пальне почали падати

Президент США Дональд Трамп наказав на п’ять днів призупинити удари по об’єктах Ірану. Про це він повідомив у соцмережах, зазначивши, що рішення ухвалене після «продуктивних переговорів» щодо припинення бойових дій на Близькому Сході.

За словами Трампа, протягом останніх двох днів сторони провели конструктивні консультації, які триватимуть ще тиждень.

«Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й беззаперечного припинення наших воєнних дій на Близькому Сході. Ґрунтуючись на змісті та тональності цих глибоких, детальних і конструктивних розмов, які триватимуть протягом тижня, я дав вказівку військовому міністерству відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період залежно від успіху поточних зустрічей і обговорень», — написав Трамп.

Після заяви президента США в понеділок, 23 березня, світові ціни на нафту обвалилися на понад 15%. На тлі цієї новини травневі ф’ючерси Brent о 13:08 за київським часом опустилися до $96 за барель, а американська нафта WTI здешевшала на 13,5% — до $85,28.

Втім, пізніше стався невеликий відскок: за даними біржі ICE, станом на 14:13 вартість Brent відіграла частину падіння до $105,51, що однаково залишається на 6% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Чи вистачить Україні пального до кінця березня

За даними аналітиків Enkorr, Україна забезпечена дизелем до кінця березня, проте перспективи на квітень залишаються туманними. Як повідомляє Reuters, імпорт пального наразі зростає — щоденні постачання збільшилися на 3% (до 17 тис. тонн), що дозволяє вийти на показники минулого року.

Через знищення власних нафтопереробних потужностей країна повністю залежить від імпорту з Європи. Головною проблемою наразі є небажання постачальників підписувати довгострокові контракти на наступний місяць. Учасники ринку зазначають, що переговори тривають, але конкретних гарантій щодо обсягів на квітень наразі немає.

Ситуацію ускладнює стрімке здорожчання — за останній місяць оптові ціни на дизель злетіли майже на 50%. Трейдери пов’язують цей стрибок із конфліктом на Близькому Сході та попереджають, що в разі ескалації вартість ресурсу продовжить зростати.

Тим часом директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн наголошує, що жодного дефіциту дизельного пального немає і не прогнозується.

«З посиланням на Консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилося до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку», — сказав Куюн.

Експерт зазначив, що обсяги постачання пального в березні тримаються на рівні минулого року, що дозволяє навіть формувати запаси на квітень. Наразі вже зарезервовано близько 40% необхідного ресурсу на наступний місяць, а контрактування решти обсягів триває в робочому режимі.

Куюн наголосив, що чутки про дефіцит виникли через хибне трактування аналітичних матеріалів.

«Неправильне трактування матеріалу на enkorr, який став джерелом інформації про начебто дефіцит, пов’язане з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще невідома. Ще раз. Жодного дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає», — підсумував він.

Як війна США та Ірану вплинула на світовий енергоринок

Війна між США та Іраном ударила по світовому ринку нафти сильніше, ніж конфлікт Росії та України. Про це заявив голова компанії Chevron Майк Вірт.

За його словами, звичні маршрути постачання пального зараз розірвані. Навіть якщо ситуація заспокоїться, знадобиться чимало часу, щоб знову наповнити ринок потрібними видами нафти й бензину. Через атаки на танкери в Азії вже бракує дизеля та авіаційного пального, а постачання газу й добрив ідуть із великими затримками.

Наразі важко точно сказати, наскільки сильно пошкоджена нафтова інфраструктура. Проте міністр енергетики США Кріс Райт сподівається, що порядок на ринку вдасться відновити швидко. Він закликав нафтові компанії добувати більше сировини, щоб зупинити кризу.

Чого очікувати українцям

За прогнозами експерта Сергія Куюна, вартість пального може впритул наблизитися до позначки 90 грн за літр. Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін додає, що вже наступного тижня на великих мережевих АЗС (OKKO, WOG) бензин може здорожчати до 85 грн/л, а дизель — до 95 грн/л. На менших заправках ціна зазвичай на 5 грн нижча, проте загальний тренд на зростання зберігається.

Головні причини стрибка — світове здорожчання нафти та вичерпання старих запасів в Україні. Оптові ціни на кордоні вже сягнули 81 грн/л за дизель і близько 70 грн/л — за бензин. Наразі лише «Укрнафта» має змогу дещо стримувати цінники завдяки державним механізмам.

Дмитро Льоушкін закликає уникати паніки. Очікується, що завдяки використанню стратегічних резервів ціна нафти Brent стабілізується в межах 105–110 доларів за барель. У такому разі вартість пального в Україні має зафіксуватися на рівні 85 грн/л для дизеля та 78 грн/л — для бензину.

Нинішній ажіотаж зумовлений передусім страхом перед новими атаками на Близькому Сході. Проте експерти заспокоюють: серйозно пошкодити велику нафтову інфраструктуру вкрай складно, тому з часом ринок заспокоїться.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що світовий ринок LNG (скрапленого природного газу) опинився на порозі гострого дефіциту через зупинку постачань із Перської затоки. Як повідомляє FT, після ескалації конфлікту та атак на енергооб’єкти регіону нові відвантаження фактично припинилися.

