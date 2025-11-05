"Прогнози дуже різні": оглядач пояснив, що відбувається у Покровську

Покровськ / © t.me/DeepStateUA

Ситуація у Покровську насправді дуже складна. Перекидання бійців Головного управління розвідки (ГУР) та інших спецпідрозділів до Покровська свідчить також про прикуту увагу до міста політичного керівництва країни.

Про це в ефірі «Radio NV» розповів військовий оглядач Денис Попович.

За словами Поповича, йшлося про те, що Покровськ міг би бути втрачений, якби попередні тенденції зберігалися. Але наприкінці минулого тижня почалася операція ГУР. Туди також були перекинуті підрозділи інших військ, і штурмових військ, і СБУ, для того, щоб розчистити логістику.

«Зараз робити якісь висновки і прогнози не варто. Лунають заяви від контрнаступу до здачі Покровська. Є полярність коментарів», — наголосив він.

Щобільше, РФ продовжує перекидати на цей напрямок піхоту. Тривають бої.

«Там десь наші стоять, десь росіяни. Не можна сказати, що хтось когось заблокував. Не можна говорити, що росіяни контролюють певну частину Покровська. Бо буває таке, що заходить російська група, малюють червоний колір, потім цю російську групу знищують. Треба перемальовувати. І так треба перемальовувати кожного разу, розумієте?», — завершив Попович.

Раніше йшлося про те, яку кількість військ РФ стягнула до Покровська.

«Саме Покровський напрямок. Там сконцентровано 170 тисяч росіян. На початку війни до нашої країни заходило 200 (тисяч, — Ред.). Тут 170 тільки на Покровську. Ну їх там дуже багато», — зазначив старший сержант взводу БпАК бригадної розвідроти 42 окремої механізованої бригади Рон.