Проходила повз будинок: чоловік упізнав свою маму серед загиблих у Кривому Розі (емоційні кадри)

Ввечері 12 березня РФ атакувала Кривий Ріг. З'явилися емоційні кадри з місця влучання, на яких чоловік упізнав загиблу маму.

Про це пише телеграм-канал "Свої".

З'явилися емоційні кадри з Кривого Рогу, на яких чоловік упізнав загиблу маму

Як відомо, жінка просто проходила повз будинок, в який поцілила ворожа ракета.

Рятувальна операція у Кривому Розі завершена

За даними начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, внаслідок ворожої атаки є троє загиблих – 2 жінки та 1 чоловік.

"Ще близько 40 людей зазнали поранень, з них 10 дітей. У лікарнях міста зараз перебуває 17 доставлених туди поранених дорослих. З них 4 тяжких та 1 жінка у вкрай тяжкому стані, а також 9 дітей, один з них у тяжкому стані", – відзначив Вілкул.

Усім постраждалим надається необхідна допомога. Медики борються за життя кожного пораненого.

Нагадаємо, у Кривому Розі зафіксували влучання у дев'ятиповерховий та п'ятиповерховий будинки. Попередньо, РФ вдарила по місту ракетами Х-59.

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