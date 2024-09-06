Проходження військової служби іноземцями: Кабмін ініціює зміни до законодавства

Іноземці, які виявили бажання служити за контрактом за своєю згодою мають пройти перевірку на поліграфі, небажання проходити поліграф буде підставою відмови у прийнятті на службу.

Кабмін ініціює зміни до законодавства щодо проходження військової служби за контрактом в ЗСУ іноземцями.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

"Отже, охочі служити іноземці можуть звернутись до Центру рекрутингу, центрів надання адмінпослуг, центрів зайнятості, ТЦК за місцем проживання, або безпосередньо до військової частини, де бажають служити за контрактом", – зазначив він.

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Після розгляду звернень у центрах рекрутингу буде проводитись спеціальна перевірка щодо:

законності перебування на території України;

фактів притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;

ознаки звʼязків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України.

Іноземці, які виявили бажання служити за контрактом за своєю згодою мають пройти перевірку на поліграфі. Небажання проходити поліграф – буде підставою відмови у прийнятті на службу.

Гончаренко попідомив, що іноземці також можуть бути прийняті на контракт на посади офіцерського складу. Раніше були для рядового та сержантського і старшинського складу.

Нагадаємо, раніше Рада надала правовий статус іноземцям, які воюють у підрозділах Нацгвардії.

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