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Проходження військової служби іноземцями: Кабмін ініціює зміни до законодавства

Проходження військової служби іноземцями: Кабмін ініціює зміни до законодавства

Кабмін ініціює зміни до законодавства щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями

Іноземці, які виявили бажання служити за контрактом за своєю згодою мають пройти перевірку на поліграфі, небажання проходити поліграф буде підставою відмови у прийнятті на службу.

Кабмін ініціює зміни до законодавства щодо проходження військової служби за контрактом в ЗСУ іноземцями.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

"Отже, охочі служити іноземці можуть звернутись до Центру рекрутингу, центрів надання адмінпослуг, центрів зайнятості, ТЦК за місцем проживання, або безпосередньо до військової частини, де бажають служити за контрактом", – зазначив він.

Після розгляду звернень у центрах рекрутингу буде проводитись спеціальна перевірка щодо:

  • законності перебування на території України;
  • фактів притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;
  • ознаки звʼязків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України.

Іноземці, які виявили бажання служити за контрактом за своєю згодою мають пройти перевірку на поліграфі. Небажання проходити поліграф – буде підставою відмови у прийнятті на службу.

Гончаренко попідомив, що іноземці також можуть бути прийняті на контракт на посади офіцерського складу. Раніше були для рядового та сержантського і старшинського складу.

Нагадаємо, раніше Рада надала правовий статус іноземцям, які воюють у підрозділах Нацгвардії.

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