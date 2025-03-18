Проходження ВЛК для контрактників буде зручнішим: що зміниться в "Резерв+"

Майбутні контрактники зможуть обирати, де проходити військово-лікарську комісію. Така можливість з'явиться завдяки розширенню функціонала мобільного застосунку "Резерв+".

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Раніше медичний огляд військовозобов'язані могли пройти виключно у медзакладі за місцем військового обліку. Але тепер громадяни, які хочуть підписати контракт з Міноборони, можуть самостійно обрати локацію для проходження ВЛК:

за місцем обліку, як і раніше;

за місцем проживання;

на базі майбутньої військової частини.

Посадовиця додала, що це допоможе заощадити час тим, хто стоїть на військовому обліку в одному місці, а проживає в іншому.

"Для цього достатньо оновити застосунок "Резерв+" до останньої версії. Продовжуємо розвивати реформу ВЛК та робимо шлях до служби в Силах оборони більш зручним та доступним для всіх, хто готовий долучитися", – зазначила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, українці, яким 18-24 роки і які раніше не отримали базової військової підготовки на військовій кафедрі або не відслужили строкову службу, тепер можуть вступити до Сил оборони за контрактом на один рік. Молодь, яка підпише спеціальний контракт, отримає чимало пільг.

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