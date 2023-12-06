Проходження ВЛК по-новому: в Україні готують масштабні зміни в мобілізації — деталі

Проходження ВЛК обіцяють зробити швидшим та легшим. Нині вже у 90% військових частин цифровізували документообіг, що дозволить не носити особисто довідки по всіх установах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Довідки ходять за військовими" — ключовий принцип реформи ВЛК і МСЕК, які продовжуємо реалізовувати", - написав він у своєму Telegram.

За його словами, в уряді планують зробити проходження ВЛК максимально швидким і зручним.

"Уже збільшили кількість ВЛК на 50%, більш ніж удвічі зросла пропускна спроможність гарнізонних ВЛК на базі цивільних медичних закладів. Впроваджено електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров’я, цифровізували документообіг у 90% військових частин. Продовжуємо розбудовувати безбар’єрне середовище — виділили на це необхідні кошти. Усі ці заходи вже дозволили зменшити тривалість проходження ВЛК утричі", - розповів Шмигаль.

У Мінцифри також планують найближчим часом цифровізувати висновок ВЛК. За словами Шмигаля, це рішення, яке допоможе отримувати інші послуги онлайн.

"Усі відповідальні отримали доручення. Маємо прискорювати реформи. Також дав завдання опрацювати пропозицію Мінсоцполітики щодо наявності соцпрацівників у медичних закладах для допомоги військовим з отриманням необхідних послуг", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що в Україні розробили зміни до законодавства, які дозволяють спростити процеси, пов’язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони. Тепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

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