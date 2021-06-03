Прохолодно, вітряно і з дощем: якою буде погода в Україні 3 червня

Погода не поспішає тішити українців літнім теплом.
Погода в Україні у четвер, 3 червня, переважно буде дощовою і хмарною. Найтепліше буде у західних регіонах, де температура прогріється до +20 градусів.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
Так, за прогнозами синоптиків, зливи вночі прогнозують в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях. У південних, східних та центральних регіонах (окрім Вінницької області) теж дощитиме, можливі грози. Очікується, що 3 червня в зазначених регіонах буде хмарно з проясненнями. На решті території без істотних опадів.
Найтепліше у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях, де температура підніметься до +20°. Переважно температура вдень прогріється від +16° до +21°, а вночі від +7° до +12°. У Карпатах вночі від+1° до +6°, а вдень максимум очікується 10 градусів тепла.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У Києві без істотних опадів, вдень обіцяють 18-20 градусів тепла.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, коли нарешті потепліє.
Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.
А за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, яким він раніше поділився з ТСН.ua, літо цього року буде доволі спекотним, але з дощами та грозами.
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