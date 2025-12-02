Програма "3000 км Україною" стартує: куди можна поїхати безкоштовно

Потяг / © Укрзалізниця

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка офіційно запускає нову соціальну програму «3000 км Україною». Ініціатива стартує в тестовому режимі. Вона дозволить мешканцям прифронтових регіонів та їхнім родинам безкоштовно подорожувати залізницею. У рамках програми можна використати до 3000 бонусних кілометрів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Програма має на меті надати можливість родинам відвідати близьких поблизу лінії фронту або допомогти жителям прифронтових громад переїхати до безпечніших регіонів на зимовий період.

Програма «3000 км Україною»: як купити квитки

На першому етапі, який починається у грудні, програма поширюється на поїзди до всіх прифронтових регіонів. Можна отримати до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км. Ця відстань символізує найдовший маршрут «Укрзалізниці» (Запоріжжя — Ужгород і у зворотний бік).

«Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх „Укрзалізниця“ пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 класі інтерсіті», — повідомляє «Укрзалізниця».

Програма стає доступною вже відзавтра, 3 грудня, від 10:00. Щоб скористатися пропозицією, необхідно:

Оновити або встановити застосунок «Укрзалізниці». Верифікувати акаунт за допомогою «Дії.Підпис». Знайти позначку «3000», натиснути «Взяти участь» та отримати бонусні кілометри. Обирати поїзди з позначкою «3000» під час бронювання, кілометри спишуться автоматично.

Перші подорожі за цією програмою можна здійснити вже від п’ятниці, 5 грудня.

Програма «3000 км Україною» — список доступних потягів:

1. №101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ),

2. №103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів,

3. №109/110 Львів — Миколаїв,

4. №115/116 Суми — Київ,

5. №121/122 Миколаїв — Київ,

6. №127/128 Львів — Запоріжжя,

7. №141/142 Івано-Франківськ — Чернігів,

8. №143/144 Суми — Рахів,

9. №39/40 Солотвино — Запоріжжя,

10. №45/44 Харків — Ужгород,

11. №47/48 Запоріжжя — Мукачево,

12. №51/52 Одеса — Запоріжжя,

13. №53/54 Дніпро — Одеса,

14. №61/62 Дніпро — Івано-Франківськ,

15. №773/774 Київ — Конотоп,

16. №87/88 Ковель — Запоріжжя,

17. № 886/888 Фастів — Чернігів,

18. №895/896 Конотоп — Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків — Ясіня,

№17/18 Харків — Ужгород,

№41/42 Дніпро — Трускавець.

А також місця 2 класу в інтерсіті+:

№719/720 Харків — Київ,

№723/722 Харків — Київ,

№731/732 Запоріжжя — Київ.

«Рейси для першого етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримці мешканців прифронтових територій. Надалі в періоди поза гарячим сезоном „Укрзалізниця“ запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік», — зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає нову програму «УЗ-3000», в рамках якої запропонує до мільйона безкоштовних місць. Програма має на меті стимулювати внутрішній туризм у низький сезон та підтримати незахищені верстви населення.

Також президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні готується до запуску спеціальна програма транспортної підтримки «УЗ-3000». Ця ініціатива «Укрзалізниці» передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км територією держави.