Програма контрактів 18-24: Зеленський повідомив, як залучатимуть українців для роботи з дронами

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Уряд України підготував розширення програми для молоді 18-24 років «Контракт 18-24», що була запущена цьогоріч.

Про це йшлося у зверненні президента 29 липня.

«Уряд уже підготував розширення програми контрактів 18–24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свириденко (нова прем’єр-міністерка України — ред.) представить цю програму», — сказав Зеленський.

Реклама

Зазначимо, що програма «Контракт 18-24» спрямована для залучення вмотивованої молоді до війська на добровільних засадах.

Також Володимир Зеленський повідомив, що також сьогодні, 29 липня, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко доповіла про інші проєктні рішення.

«Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають», — зазначив Зеленський.

Також він підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт для воїнів, які відзначаються «Хрестом бойових заслуг», що є об’єктивно високою нагородою, проте, як сказав президент, де-юре «Хрест бойових заслуг» є відзнакою, яка має символічну вагу.

Реклама

«Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород «Хрест бойових заслуг» буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького. Станом на сьогодні «Хрестом бойових заслуг» відзначені 318 воїнів. Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування», — закликав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що чоловікам 18-24 років в Україні можуть дозволити виїзд за кордон, але стосуватиметься це лише студентів.

Читайте також