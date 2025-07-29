ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
808
Час на прочитання
2 хв

Програма контрактів 18-24: Зеленський повідомив, як залучатимуть українців для роботи з дронами

Також президент підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт — фактично про повагу щодо воїнів, які відзначаються «Хрестом бойових заслуг».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Програма контрактів 18-24: Зеленський повідомив, як залучатимуть українців для роботи з дронами

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Уряд України підготував розширення програми для молоді 18-24 років «Контракт 18-24», що була запущена цьогоріч.

Про це йшлося у зверненні президента 29 липня.

«Уряд уже підготував розширення програми контрактів 18–24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свириденко (нова прем’єр-міністерка України — ред.) представить цю програму», — сказав Зеленський.

Зазначимо, що програма «Контракт 18-24» спрямована для залучення вмотивованої молоді до війська на добровільних засадах.

Також Володимир Зеленський повідомив, що також сьогодні, 29 липня, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко доповіла про інші проєктні рішення.

«Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають», — зазначив Зеленський.

Також він підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт для воїнів, які відзначаються «Хрестом бойових заслуг», що є об’єктивно високою нагородою, проте, як сказав президент, де-юре «Хрест бойових заслуг» є відзнакою, яка має символічну вагу.

«Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород «Хрест бойових заслуг» буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького. Станом на сьогодні «Хрестом бойових заслуг» відзначені 318 воїнів. Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування», — закликав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що чоловікам 18-24 років в Україні можуть дозволити виїзд за кордон, але стосуватиметься це лише студентів.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie