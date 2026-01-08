Програма “Скринінг+”: хто може пройти обстеження і що для цього треба

В Україні стартувала медична програма для людей віком 40+ / © iStock

Програма «Скринінг+» пропонує новий підхід до профілактики захворювань, фокусуючись на сервісі та швидкості.

Експертка у галузі медичного права Зоряна Скалецька розповіла, як скористатися цією послугою, в ефірі телеканалу «Київ24».

Алгоритм дій: куди йти і як записатися

За словами Скалецької, процедура розпочинається з вибору медичного закладу.

Пошук лікарні. Спочатку на сайті МОЗ потрібно знайти перелік закладів, які надають таку послугу. Запис. Коли кошти (2000 грн) вже є на картці, пацієнт звертається до обраного закладу для реєстрації. Лікарня має запропонувати час для проходження чекапу протягом найближчих 5 днів.

Як проходить обстеження

Сам чекап займає від 30 хвилин до півтори години. Процес побудований так, щоб пацієнт не бігав по кабінетах, а отримав усе в одному місці.

Збір даних. Спочатку допоміжний персонал проводить анкетування (наприклад, щодо тривожних станів чи депресії), робить заміри та зважування.

Консультація лікаря. Медик аналізує зібрану інформацію, скарги пацієнта та шкідливі звички.

Результат. За підсумками візиту формується скерування до вузьких спеціалістів або виписуються рецепти на ліки.

Для пацієнтів із хронічними хворобами — розширена програма

Якщо людина вже має встановлений діагноз, наприклад, серцево-судинні захворювання або діабет, обстеження буде більш глибоким.

«У нього буде більш змістовне наповнення обстеження: більше аналізів і кардіограма, щоб з’ясувати, наскільки стан здоров’я погіршився» — пояснила Скалецька.

Чим це відрізняється від звичайного візиту?

Експертка наголошує, що головна «фішка» програми — це логістична зручність.

«Це не про те, що це якась екстра допомога. Це програма, по якій у дуже зручний спосіб, в одному місці, в один час можна буде і проконсультуватися, і здати аналізи» — зазначила вона.

Водночас Скалецька нагадала, що кожен українець, незалежно від віку, і надалі має право звернутися до свого сімейного лікаря за Програмою медичних гарантій. Це дозволяє безкоштовно отримати направлення на аналізи та перевірити стан здоров’я у звичному режимі.

Нагадаємо, програма «Скринінг здоров’я 40+» стартувала 1 січня 2026 року. Юлія Свириденко пояснила, хто та як може отримати виплату на медичний чекап.