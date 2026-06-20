Програма "Скринінг здоров’я 40+": де пройти та як подати заявку на 2 тисячі гривень

Медобстеження

Реклама

В Україні вже один мільйон громадян подали заявки на участь у новій національній програмі «Скринінг здоров’я 40+». У межах цієї ініціативи держава виплачує кожному учаснику фінансову підтримку.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

За її словами, після успішного опрацювання заявки людина отримує 2 000 гривень від держави. Ці кошти призначені виключно для оплати профілактичних обстежень у медичних закладах, які долучилися до програми.

Реклама

Що входить у скринінг та навіщо це потрібно?

Головна мета програми — виявлення небезпечних ризиків для життя та здоров’я українців на ранніх стадіях, що дозволяє запобігти розвитку важких хвороб. Зокрема, йдеться про перевірку на:

серцево-судинні захворювання;

цукровий діабет;

проходження оцінки ментального здоров’я.

Пройти такий чекап можна у 2 227 місцях по всій країні. До програми підключені як державні та комунальні лікарні, так і приватні медичні центри. При цьому громадяни можуть обрати будь-яку зручну для них клініку — прив’язки до місця проживання чи офіційної реєстрації немає.

Як оформити виплату та скористатися послугою?

Механізм отримання допомоги є максимально простим та цифровізованим:

Подати заявку на отримання 2 000 гривень можна онлайн через застосунок чи портал Дія, або ж особисто звернувшись до найближчого ЦНАПу. Після зарахування коштів необхідно відкрити перелік медзакладів, які є партнерами програми, обрати найзручніший для себе та записатися на обстеження.

Новини партнерів