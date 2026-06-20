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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
2 хв

Програма "Скринінг здоров’я 40+": де пройти та як подати заявку на 2 тисячі гривень

Уже один мільйон громадян подали заявки на участь у національній програмі «Скринінг здоров’я 40+», у межах якої держава виплачує по 2 000 гривень на оплату ранніх медичних обстежень, зазначила Юлія Свириденко.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Медобстеження

Медобстеження

В Україні вже один мільйон громадян подали заявки на участь у новій національній програмі «Скринінг здоров’я 40+». У межах цієї ініціативи держава виплачує кожному учаснику фінансову підтримку.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

За її словами, після успішного опрацювання заявки людина отримує 2 000 гривень від держави. Ці кошти призначені виключно для оплати профілактичних обстежень у медичних закладах, які долучилися до програми.

Що входить у скринінг та навіщо це потрібно?

Головна мета програми — виявлення небезпечних ризиків для життя та здоров’я українців на ранніх стадіях, що дозволяє запобігти розвитку важких хвороб. Зокрема, йдеться про перевірку на:

  • серцево-судинні захворювання;

  • цукровий діабет;

  • проходження оцінки ментального здоров’я.

Пройти такий чекап можна у 2 227 місцях по всій країні. До програми підключені як державні та комунальні лікарні, так і приватні медичні центри. При цьому громадяни можуть обрати будь-яку зручну для них клініку — прив’язки до місця проживання чи офіційної реєстрації немає.

Як оформити виплату та скористатися послугою?

Механізм отримання допомоги є максимально простим та цифровізованим:

  1. Подати заявку на отримання 2 000 гривень можна онлайн через застосунок чи портал Дія, або ж особисто звернувшись до найближчого ЦНАПу.

  2. Після зарахування коштів необхідно відкрити перелік медзакладів, які є партнерами програми, обрати найзручніший для себе та записатися на обстеження.

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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