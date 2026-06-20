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Програма "Скринінг здоров’я 40+": де пройти та як подати заявку на 2 тисячі гривень
Уже один мільйон громадян подали заявки на участь у національній програмі «Скринінг здоров’я 40+», у межах якої держава виплачує по 2 000 гривень на оплату ранніх медичних обстежень, зазначила Юлія Свириденко.
В Україні вже один мільйон громадян подали заявки на участь у новій національній програмі «Скринінг здоров’я 40+». У межах цієї ініціативи держава виплачує кожному учаснику фінансову підтримку.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.
За її словами, після успішного опрацювання заявки людина отримує 2 000 гривень від держави. Ці кошти призначені виключно для оплати профілактичних обстежень у медичних закладах, які долучилися до програми.
Що входить у скринінг та навіщо це потрібно?
Головна мета програми — виявлення небезпечних ризиків для життя та здоров’я українців на ранніх стадіях, що дозволяє запобігти розвитку важких хвороб. Зокрема, йдеться про перевірку на:
серцево-судинні захворювання;
цукровий діабет;
проходження оцінки ментального здоров’я.
Пройти такий чекап можна у 2 227 місцях по всій країні. До програми підключені як державні та комунальні лікарні, так і приватні медичні центри. При цьому громадяни можуть обрати будь-яку зручну для них клініку — прив’язки до місця проживання чи офіційної реєстрації немає.
Як оформити виплату та скористатися послугою?
Механізм отримання допомоги є максимально простим та цифровізованим:
Подати заявку на отримання 2 000 гривень можна онлайн через застосунок чи портал Дія, або ж особисто звернувшись до найближчого ЦНАПу.
Після зарахування коштів необхідно відкрити перелік медзакладів, які є партнерами програми, обрати найзручніший для себе та записатися на обстеження.