Програма "УЗ-3000": як подорожувати безплатно

"Укрзалізниця"

«Укрзалізниця» запускає нову програму «УЗ-3000», в рамках якої запропонує до мільйона безкоштовних місць. Програма має на меті стимулювати внутрішній туризм у низький сезон та підтримати незахищені верстви населення.

Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час спілкування з журналістами.

Програма «УЗ-3000» запрацює у два етапи. Пілотний запуск відбудеться вже у грудні 2025 року.

«Є завдання у грудні запілотувати. Але це буде обмежений пілот, більше для прифронтових громад», — сказав Перцовський.

Він пояснив, що грудень є періодом високого сезону, тому компанія не може запропонувати багато вільних місць.

«Але для прифронтових громад, там, де є соціально важлива потреба, зокрема коли їх обстрілюють, багато знеструмлень, дати людям можливість підтримати їх і поїхати — ми знайдемо вже певні можливості протягом грудня», — додав голова УЗ.

Більш активний період програми запланований на традиційно низький сезон: січень-лютий і жовтень-листопад 2026 року.

Щомісяця буде доступно до 250 тисяч місць, які зазвичай залишаються порожніми в менш популярних вагонах. Загалом за чотири місяці планується запропонувати до мільйона місць.

Перцовський закликав місцеві громади та організаторів подій скористатися цією можливістю та організовувати подорожі в цей час: «І вам добре, і нам це не створює додаткових проблем». За даними УЗ, близько 6 мільйонів українців не виїжджали за межі свого регіону саме через вартість поїздки.

Як це працюватиме

Програма працюватиме не через гроші, а через «безплатні кілометри», які можна буде отримати в застосунку «Укрзалізниці». Їх можна буде витратити на конкретні непікові рейси.

«Ти можеш сказати: я, наприклад, сьогодні в Києві, в найближчі три дні куди є можливість поїхати за кілометри? Воно тобі показує діапазон… Якщо ти пасажир, якому важлива ціна, ти можеш сказати: ну добре, я їду не в п’ятницю ввечері на Львів, бо немає за кілометри можливостей, тільки за гроші, але в п’ятницю зранку є можливість», — пояснив Перцовський.

Планується, що на кожного користувача буде обмеження: чотири поїздки (або дві туди-назад).

Щоб запобігти втручанню «перекупів», квиток можна буде придбати лише на себе та на дитину. Для цього запровадять ідентифікацію через «Дію» або онлайн-банкінг. В УЗ також розглядають можливість зробити квиток повністю безплатним, скасувавши навіть мінімальні платежі, як-от страховий збір в 1–2 гривні.

Олександр Перцовський наголосив, що компанія не зазнає втрат. Цьогоріч держава вперше виділила фінансування для компенсації збитків від пасажирських перевезень. Програма «УЗ-3000» дозволить «максимально ефективно» використати цей ресурс.

Йдеться про місця, які традиційно залишаються порожніми в потягах, що й так виконують рейси. Таким чином, за ті самі кошти УЗ зможе перевезти значно більше пасажирів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні готується до запуску спеціальна програма транспортної підтримки «УЗ-3000». Ця ініціатива «Укрзалізниці» передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км територією держави.