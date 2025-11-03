Програма "УЗ-3000": хто і коли отримає можливість безкоштовних поїздок

Потяг / © "Укрзалізниця"

Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко пояснив деталі програми «УЗ-3000», яка передбачає безкоштовні поїздки для окремих категорій пасажирів.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами Лещенка, використання «преміальних кілометрів» у межах цієї програми є правом, а не обов’язком пасажира. Якщо людині не підходять запропоновані дати поїздки, вона може відмовитися без будь-яких наслідків.

«Хто не захоче їхати, бо йому не підійдуть дати — той не поїде. У музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат», — зазначив він.

Посадовець підкреслив, що програма реалізується без додаткових бюджетних витрат. Безкоштовні квитки розподілятимуться на поїзди, які мають вільні місця у так званий «низький сезон мобільності», коли пасажиропотік суттєво менший.

«Зараз листопад — це низький сезон. У потягах до Львова, Ужгорода, Одеси сотні вільних місць. Потяги їдуть напівпорожні. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму „УЗ-3000“», — пояснив Лещенко.

Він також зазначив, що програма не поширюватиметься на періоди свят чи канікул, коли попит на перевезення традиційно високий. Тоді всі квитки продаватимуться у звичайному режимі.

«Укрзалізниця» прагне оптимізувати заповненість поїздів і водночас надати можливість окремим категоріям громадян подорожувати безкоштовно в періоди, коли транспортна система завантажена найменше.

