Програма "УЗ-3000": в уряді назвали дату старту і тривалість безкоштовних поїздок

Укрзалізниця.

Програма “УЗ-3000” з безкоштовних перевезень, яку запускає “Укрзалізниця”, має розпочатися вже 1-го грудня.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду.

“Ця можливість надається всім громадянам України. Вона (програма - Ред.) має запуститися від 1 грудня і реалізовуватиметься упродовж чотирьох місяців”, - наголосила очільниця Кабміну.

За її словами, українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах ліміту 3000 км.

Програму реалізують упродовж чотирьох місяців — у період низького попиту на перевезення. Протягом цього періоду, пояснила прем’єрка, попит на перевезення знижується, але витрати компанії залишаються високими.

Нагадаємо, раніше уряд анонсував проект "Укрзалізниця 3000", який дозволить безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3 тисячі км у "низький сезон". В “УЗ” кажуть: ця ініціатива має на меті розвантажити пікові перевезення та підвищити ефективність використання державних коштів. Проте експерти сумніваються у її доцільності під час війни.

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський повідомив, які напрямки отримають перевагу першими. Програма першочергово поширюватиметься на сполучення з прифронтовими містами та не включатиме преміум-сегмент послуг.

