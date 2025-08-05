Програму "Контракти 18-24" знову розширять: деталі від Зеленського

Військові, які уклали контракти для 18-24-річних

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Президент України Володимир Зеленський анонсував розширення програми військових контактів для чоловіків віком 18-24 роки.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

За словами Зеленського, у межах програми «Контракти 18-24» можливе збільшення віку та обставин для укладання саме такого формату контракту.

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«Контракти 18–24. Програма має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі», — йдеться у заяві президента.

Нагадаємо, в кінці липня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про розширення програми «Контракт 18-24»: запускається окремий напрям для операторів дронів. Міністр також розповів, що передбачають нові умови.

До слова, нещодавно уряд погодив законопроєкт про відстрочку у 12 місяців від повторного призову для військовозобов’язаних та резервістів віком 18-25 років, які звільнилися зі служби після контрактів.