Програми безкоштовних поїздок "УЗ-3000": економіст вказав на ризики

Потяг / © Укрзалізниця

Програма «УЗ-3000», покликана дати кожному українцю шанс безплатно подорожувати країною, може мати і зворотний бік — окремі напрями, які вже працюють у мінус, стануть ще більш витратними для «Укрзалізниці».

Про це сказав економіст, керівник аналітичного напрямку Мережі захисту національних інтересів «ANTS» Ілля Несходовський в етері Громадського радіо.

Йдеться про одну з програм «зимової підтримки», яку 1 листопада анонсували президент Володимир Зеленський та безпосередньо «Укрзалізниця».

За словами економіста, така ініціатива може зробити неприбуткові залізничні маршрути ще більш збитковими.

«Воно, як кажуть, добре на папері. Є маршрути, заповнені лише на 40%, і якщо держава зробить їх безоплатними для всіх, то більшість пасажирів просто перестануть купувати квитки. Адже навіщо платити, якщо можна проїхатися безкоштовно? У підсумку ті напрямки, які вже були нерентабельними, стануть збитковими повністю», — пояснив Несходовський.

Він також нагадав, що «Укрзалізниця» 2024 року зазнала збитків на суму близько 20 мільярдів гривень, а для покриття частини витрат компанії уряд був змушений перерозподілити близько восьми мільярдів гривень із бюджету Києва.

«Тобто ми вже фінансуємо збиткову „Укрзалізницю“ коштом інших потреб, а тепер запускаємо ще одну витратну програму», — додав експерт.

Крім того, Несходовський розкритикував ідею «зимової підтримки», в рамках якої торік українцям видавали по тисячі гривень, а цьогоріч планують запровадити безкоштовні подорожі потягами. На його думку, така політика є неефективною та несправедливою, оскільки кошти отримують і ті, хто не потребує допомоги.

«Минулого року тисячу гривень могли отримати і безробітні, і люди, які заробляють понад сто тисяч на місяць. У період війни така невибірковість — неприпустима. Ресурси обмежені, і фінансувати подібні ініціативи можна лише за рахунок скорочення видатків на армію або коштом міжнародних партнерів. Але чи погодяться вони на це? Навряд чи», — зазначив Несходовський.

Він підкреслив, що у країнах, які переживали воєнні конфлікти, допомога завжди була адресною — її отримували лише ті, хто справді цього потребував.

«Соціальні програми мають бути вибірковими, а не всеохопними. Підтримку слід спрямовувати на тих, хто не може сам себе забезпечити, а не роздавати кошти всім без винятку», — наголосив економіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко пояснив деталі програми «УЗ-3000», яка передбачає безкоштовні поїздки для окремих категорій пасажирів.

Зазначається, що програма передбачає, що кожен пасажир «Укрзалізниці» зможе обрати залізничні маршрути, якими бажає безкоштовно користуватися, в межах України.