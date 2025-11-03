ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

Програми безкоштовних поїздок "УЗ-3000": економіст вказав на ризики

Економіст Ілля Несходовський попереджає, що програма «УЗ-3000» може перетворитися на ще один важкий тягар для бюджету.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Потяг

Потяг / © Укрзалізниця

Програма «УЗ-3000», покликана дати кожному українцю шанс безплатно подорожувати країною, може мати і зворотний бік — окремі напрями, які вже працюють у мінус, стануть ще більш витратними для «Укрзалізниці».

Про це сказав економіст, керівник аналітичного напрямку Мережі захисту національних інтересів «ANTS» Ілля Несходовський в етері Громадського радіо.

Йдеться про одну з програм «зимової підтримки», яку 1 листопада анонсували президент Володимир Зеленський та безпосередньо «Укрзалізниця».

За словами економіста, така ініціатива може зробити неприбуткові залізничні маршрути ще більш збитковими.

«Воно, як кажуть, добре на папері. Є маршрути, заповнені лише на 40%, і якщо держава зробить їх безоплатними для всіх, то більшість пасажирів просто перестануть купувати квитки. Адже навіщо платити, якщо можна проїхатися безкоштовно? У підсумку ті напрямки, які вже були нерентабельними, стануть збитковими повністю», — пояснив Несходовський.

Він також нагадав, що «Укрзалізниця» 2024 року зазнала збитків на суму близько 20 мільярдів гривень, а для покриття частини витрат компанії уряд був змушений перерозподілити близько восьми мільярдів гривень із бюджету Києва.

«Тобто ми вже фінансуємо збиткову „Укрзалізницю“ коштом інших потреб, а тепер запускаємо ще одну витратну програму», — додав експерт.

Крім того, Несходовський розкритикував ідею «зимової підтримки», в рамках якої торік українцям видавали по тисячі гривень, а цьогоріч планують запровадити безкоштовні подорожі потягами. На його думку, така політика є неефективною та несправедливою, оскільки кошти отримують і ті, хто не потребує допомоги.

«Минулого року тисячу гривень могли отримати і безробітні, і люди, які заробляють понад сто тисяч на місяць. У період війни така невибірковість — неприпустима. Ресурси обмежені, і фінансувати подібні ініціативи можна лише за рахунок скорочення видатків на армію або коштом міжнародних партнерів. Але чи погодяться вони на це? Навряд чи», — зазначив Несходовський.

Він підкреслив, що у країнах, які переживали воєнні конфлікти, допомога завжди була адресною — її отримували лише ті, хто справді цього потребував.

«Соціальні програми мають бути вибірковими, а не всеохопними. Підтримку слід спрямовувати на тих, хто не може сам себе забезпечити, а не роздавати кошти всім без винятку», — наголосив економіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко пояснив деталі програми «УЗ-3000», яка передбачає безкоштовні поїздки для окремих категорій пасажирів.

Зазначається, що програма передбачає, що кожен пасажир «Укрзалізниці» зможе обрати залізничні маршрути, якими бажає безкоштовно користуватися, в межах України.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie