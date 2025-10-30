ТСН у соціальних мережах

Прояви російського імперіалізму в "Укрзалізниці": Інститут Нацпам’яті вимагає перейменування

Назви двох філій «Укрзалізниці» не відповідають вимогам закону, яким заборонено пропаганду російської імперської політики.

Потяг "Укрзалізниці"

Назви двох регіональних філій «Укрзалізниці» дотепер відображають реалії адміністративно-територіального поділу колишньої Російської імперії. Йдеться про «Південно-Західну залізницю» та «Південну залізницю».

За фаховим висновком Українського інституту національної пам’яті, ці назви не відповідають вимогам Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Як відомо, «Південно-Західна залізниця» обслуговує території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Хмельницької та частково в районах Рівненської, Чернівецької, Черкаської, Полтавської та Тернопільської областей. Тобто жодного стосунку до південного заходу України не має.

Свою назву ця філія «Укрзалізниці» успадкувала з радянських часів, а її походження пов’язане з назвою «Юго-Западная железная дорога» — залізницею, яку було засновано в Російській імперії наприкінці 19 століття.

У той час вона існувала у так званому «Південно-Західному краї Росії», географічно розташованому на південний захід від імперського адміністративного та політичного центру — Санкт-Петербурга.

«Назва регіональної філія „Південно-Західна залізниця“ ПАТ „Укрзалізниця“ пов’язана з реалізацією російської імперської політики і є історико-географічним атавізмом, що не відповідає сучасному адміністративно-територіальному поділу України», — йдеться у висновку УІНП.

Назва регіональної філії «Південна залізниця», яка обслуговує Харківську, Полтавську та Сумську області, так само успадкована з радянських часів. Її назва пов’язана із розташуванням на південь від колишньої столиці СРСР — Москви.

Назви цих філій Укрзалізниці, йдеться у висновку УІНП, «дотепер відображають реалії адміністративно-територіального поділу колишньої Російської імперії та увічнюють бездержавне колоніальне становище України в її складі».

Подальше функціонування таких назв в Інституті Нацпам’яті назвали «пропагандою російської імперської політики».

Нагадаємо, в Україні планують перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області. Обласні центри — Дніпро та Кропивницький — уже були перейменовані в межах декомунізації.

