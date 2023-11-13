Проігнорував повістку: на Львівщині засудили 35-річного мешканця Харкова

На Львівщині Кам’янка-Бузький районний суд 6 листопада покарав 35-річного мешканця Харкова Максима О. через ухилення від призову за мобілізацію. Чоловікові призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Про це пише zaxid.net.

Зазначається, що працівники ТЦК вручили чоловіку бойову повістку, згідно з якою він мав з’явитися на загальну мобілізацію.

"Однак Максим О. без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах ЗСУ. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", - мовиться у повідомленні.

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Як наслідок - суд визнав 35-річного чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Додамо, що одна з головних проблем з мобілізацією в Україні пов’язана з несправедливістю. На сьогодні не існує механізму, за яким можуть демобілізуватися ті військовослужбовці, які були призвані до лав Збройних сил на початку 2022 року.

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