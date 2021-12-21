Прокидалася о третій ночі: 29-річна багатодітна тернополянка купила квартиру і розповіла, як їй це вдалось

Прокидалася о третій ночі: 29-річна багатодітна тернополянка купила квартиру і розповіла, як їй це вдалось

Жінка хотіла переїхати з тісної кімнати в гуртожитку у власне житло.

29-річна мати 4 дітей Світлана Таванець із Тернополя придбала квартиру. У цьому їй допомогли благодійники.

Для того, щоб переїхати з гуртожитської кімнати і купити власну квартиру, жінка каже, що працювала на кількох роботах і щодня прокидалась о 3 годині ночі, пише "Суспільне".

"Я вже 5 ранку могла робити одну з робіт – розклейку, до 8 години я могла заробити такі, ніби, невеликі гроші – 200-300 гривень, але для мене це були дуже великі гроші, впродовж дня я бігала ще на консультацію ковбаси, також я маю трьох людей, до яких я ходжу по догляду, по часу займає 2 годинки, так само я ще получала дитячі гроші, я жодної копійки не тратила", – каже жінка.

Світлана Таванець – вихованка бережанського дитбудинку. Зараз сама піклується про своїх чотирьох дітей і готується до переїзду в нову оселю.

За 3 роки вона зібрала 20 тисяч доларів, ще 17 тисяч допомогли зібрати благодійники.

"7 тисяч доларів дала Євангелістська церква, 5 тисяч з фонду, 5 тисяч американська сім'я, і тернополяни допомогли 17 тисяч гривень назбирали", – каже Світлана

Голова благодійного фонду "Майбутнє сиріт" Андрій Назаренко каже, гроші на нове житло для Світлани збирали під час проєкту "Руки допомоги". Його створили для того, щоб допомагати вихованцям дитбудинків та багатодітним сім'ям. Інформацію про проєкт публікували у соцмережах, а також поширювали серед друзів за кордоном, яким розповіли історію Світлани.

"На нашу думку, найбільше людей відгукнулись ті, що живуть за кордоном. Наш підхід в цьому проєкті полягаєв тому, що якщо випускник інтернатного закладу має якісь певні заощадження, але йому не вистачає певної суми коштів, ми вважаємо, що це не більше 5-6 тисяч доларів, то наш благодійний фонд готовий долучитись", – пояснивголова фонду.

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