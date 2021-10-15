Прокинувся від удару ножем: у Харківській області чоловік жорстоко помстився своїй приятельці

Він порізав їй спину ножем.

У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко помстився своїй приятельці, яка намагалася його вбити. Він кілька разів ударив її ножем в спину.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

Як стало відомо, подія сталася 14 жовтня близько 23:00. Жінка гостювала у чоловіка в селищі Юрченкове. Після застілля громадянка пішла до себе додому, а господар будинку ліг спати. Прокинувся він від того, що жінка вдарив його ножем у горло.

Уже постраждалий чоловік вихопив у приятельки ніж і порізав ним жінку. Від отриманих поранень 51-річна потерпіла померла на місці. Після чого громадянин, за даними місцевих телеграм-каналів, здався правоохоронцям.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років", — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області дівчина жорстоко вбила чоловіка і спробувала інсценувати пожежу.

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