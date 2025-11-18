"Проклята сарана": мер Дніпра назвав місця "прильотів" і пошкоджень у місті

Дніпро після атаки у ніч проти 18 листопада / © Дніпропетровська ОДА

За останній період під час атак на Дніпро російські війська знищили цілу низку об’єктів цивільного бізнесу. Це, зокрема, склад жіночих прокладок та меблева фабрика.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

У своєму дописі міський голова звернувся до російських окупантів.

«Дивіться, виродки, я знаю, що ви мене читаєте, тому спеціально для вас напишу вашою говіркою. Те, що ви, покидьки, знищуєте все живе, до чого можете дотягнутися, — це вже беззаперечний факт», — йдеться в заяві.

За словами Філатова, лише за останній час росіяни дронами та ракетами знищили у Дніпрі склад жіночих прокладок, виробництво з фасування чаю, склад із ліками, меблеву фабрику та ще купу цивільного бізнесу, де не було жодного військового.

«Ви, проклята сарана, просто бомбите цивільні об’єкти, щоб позбавляти людей роботи, банкрутити підприємців та руйнувати нашу економіку», — написав мер Дніпра.

Він також висловив думку, що анонімні повідомлення на зразок «пошкоджено промисловий об’єкт» лише додають багатозначності «людоїдам, що знущаються з України».

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада російська армія влаштувала масовану дронову атаку по Дніпру. Там постраждали двоє людей, виникли пожежі, пошкоджено низку цивільних об’єктів. Серед них — двоповерхова будівля медіа, приватні та транспортні підприємства, СТО, магазини, заклад громадського харчування, шість багатоквартирних будинків, понад 20 авто.