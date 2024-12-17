Прокопенко заявив про ганебну кампанію з дискредитації "Азову": в чому річ

Денис Прокопенко наголосив, що на шість квартир, які отримали його заступники, не було взято жодної копійки з програми житлового забезпечення. Це була особиста ініціатива мецената.

Командир бригади Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" заявив про кампанію з дискредитації підрозділу та його командирів. Йдеться про історію з квартирами, які отримали заступники командира.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Зауважимо, раніше блогер Мирослав Олешко, який, ймовірно, незаконно виїхав з України під час війни, поширив інформацію про те, що в заступників командира "Азову" зʼявились квартири в одному з найдорожчих житлових коплексів Києва. Саме на цю інформацію відреагував Прокопенко у своєму дописі.

Також читайте Бійцю "Азова" відмовляли в оренді житла через протези на ногах

"Стартувала чергова ганебна кампанія з дискредитації "Азову". Чомусь переважна більшість робить вигляд, що війна закінчується, і починає готуватись до виборів. Шкода, що на цей раз замовниками були не росіяни, так низько навіть вони не падали. Розчарую замовника – це абсолютно безперспективно. Ніхто і ніколи не зможе спаплюжити імʼя та славетну історію "Азову", – йдеться у заяві Прокопенка.

Він зауважив, що провів невелике дослідження, і повідомив, що фонди "Азову" готові пройти будь-який аудит, що продемонструвати, що із зібраних коштів на придбання квартир для військовослужбовців не було взято жодної копійки. За словами "Редіса", бригада прийме будь-якого журналіста та зсередини покаже всі процеси забезпечення з нуля.

"Ми пишаємося діяльністю фонду AZOV ONE, служби Азов Супровід та волонтерів, які на надзвичайно високому рівні підтримують бойову міць підрозділу та обороноздатність нашої держави. Наші фонди готові пройти будь-який аудит, і він продемонструє, що із зібраних коштів не було взято жодної копійки на придбання квартир для військовослужбовців "Азову", – наголосив Прокопенко.

Він пояснив, що проєкт "Серце Азовсталі" створив програму для захисників Маріупольського гарнізону та забезпечив житлом сотні військових, які втратили його на окупованих територіях та отримали важкі поранення.

"Ті, хто віддав захисту України все, хто роками своїми потом і кров'ю гарантував мир і безпеку українським містам, хто пережив важкі поранення та пройшов російський полон, і чиї помешкання були знищені окупантами, мають повне моральне право отримувати квартири від держави або меценатських програм", – наголосив командир бригади.

Він повідомив, що забезпечення бійців житлом продовжиться.

"В 2025 році всі захисники Маріупольського гарнізону, в тому числі бійці нашої бригади, продовжать отримувати нові квартири, обладнані сучасною фурнітурою та побутовою технікою. До речі, поки держава такої програми не створила – це задача командирів та меценатів", – йдеться в повідомленні Прокопенка.

"Редіс" також висловився про квартири його заступників.

"Шість квартир, які отримали мої заступники, не входять до програми житлового забезпечення. З цієї програми також не було взято жодної копійки. Це особиста ініціатива мецената", – зауважив командир.

Прокопенко наголосив – якщо в діяльності його заступника буде виявлений корупційний складник, то наступного ж дня він буде відсторонений від службових обов’язків та притягнутий до відповідальності.

До слова, напередодні виник скандал у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ: журналісти повідомили про численні факти знущань над військовими, зловживання командуванням, побори та катування.

Читайте також: