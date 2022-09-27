"Проковтнуть": вісник апокаліпсису Медведєв видав "фонтан діарейної демагогії" про використання РФ ядерної зброї

Дмитро Медведєв проспався після чергової пиятики і вишав черговий обідній шедевр з погрозами про викорпистання росією ядерної зброї.

Він заявив, що на Заході це проковтнуть.

Про це заступник Радбеза Росії Дмитро Медвєдєв подискутував сам із собою в телеграм.

"Фонтани діарейної демагогії разом із злісною каркаючою риторикою стали давно перевіреною зброєю англосаксонського світу, якою вони заливають все інше людство в спробах відстояти свою винятковість і право керувати світом. Росія має право застосувати ядерну зброю, якщо це буде потрібно. Якщо на нас чи наших союзників буде скоєно напад із використанням такого виду озброєнь. Або якщо за агресії з використанням звичайної зброї виникне загроза самому існуванню нашої держави. Про це нещодавно прямо сказав Президент Росії. Крім того, ми зробимо все, щоб не допустити появи ядерної зброї у ворожих сусідів", - накрапав Медведєв.

Він додав, що Росія не блефує.

"Уявімо, що Росія змушена застосувати найгрізнішу зброю проти українського режиму, який вчинив масштабний акт агресії, який є небезпечним для самого існування нашої держави. Вважаю, що НАТО не буде прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша, ніж доля нікому не потрібної України, яка гине, хай навіть рясно забезпечується різною зброєю. Гинути в ядерному апокаліпсисі заокеанські та європейські демагоги не збираються. А тому – проковтнуть використання будь-якої зброї у поточному конфлікті. Якось так", - вважає головний "аватар" РФ.

Нагадаємо, що Медвєдєв пригрозив використанням "усіх методів самозахисту" після "референдумів" на окупованих територіях України.

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