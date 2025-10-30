Прокуратура готує жорсткий запобіжний захід для Труханова після трагедії в Одесі

Генадій Труханов

Прокуратура має намір просити про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час масштабної негоди 30 вересня.

За даними джерел Суспільного, обрання запобіжного заходу для Труханова може відбутися вже завтра.

Контекст

Під час негоди 30 вересня в Одесі загинули дев’ятеро людей. Крім Труханова, підозри у службовій недбалості отримали ще вісім посадовців міської ради. За даними поліції, трагедія сталася через несправну систему водовідведення. Фігурантам справи загрожує до восьми років ув’язнення.

Колишній мер Одеси заперечує звинувачення, стверджуючи, що всі міські служби діяли відповідно до інструкцій і своєчасно звітували перед урядовцями.

Також нагадаємо, що президент України Зеленський позбавив Труханова українського громадянства.