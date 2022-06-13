Прокуратура Києва передала АРМА 645 вагонів, що належать родині колишнього міністра оборони часів Януковича

У прокуратурі не називають прізвище головного фігуранта, однак неважко здогадатися, що йдеться про члена Партії регіонів, ексміністра оборони Павла Лебедєва.

У Києві в ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать родині ексміністра часів Януковича.

Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, на території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр.). Вказані підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресорки.

"За клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їхніх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі шість цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання", – йдеться у повідомленні.

Фото: Прокуратура Києва

У прокуратурі не називають прізвище головного фігуранта, однак неважко здогадатися, що йдеться про члена Партії регіонів, ексміністра оборони Павла Лебедєва.

Нагадаємо, в Україні арештували активи компанії на понад 2 млрд грн, якою володіють російські бізнесмени з оточення Путіна.

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