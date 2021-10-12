Прокуратура оскаржить рішення про запобіжний захід Медведчуку

Сторона обвинувачення вважає недостатнім домашній арешт для нардепа, якого підозрюють у державній зраді та сприянні терористам.

Прокуратура буде оскаржувати рішення Печерського районного суду міста Києва, за яким народного депутата від “ОПЗЖ” Віктора Медведучка, підозрюваного у державній зраді, залишили під домашнім арештом до 7 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи.

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“У зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень”, - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі вважають, що такий захід є необхідний, оскільки, зокрема, існує ризик щодо можливого переховування підозрюваного.

“Наразі у кримінальному проваджені не встановлені всі особи співучасників та не допитано всіх свідків, а частина з них не надає достовірних та повних показань через побоювання впливу на них підозрюваного і його спільників”, - підкреслили представники сторони обвинувачення.

Нагадаємо:

11 жовтня Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

Перед початком судового засідання нардеп поспілкувався із журналістами, вкотре заявивши, що справа проти нього – "туфта й фальсифікація". Він назвав несправжніми всі записи розмов, якими слідство доказує його вину.

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