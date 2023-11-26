Прокуратура, поліція, митниця, міськради: військовий обурився, що не мобілізують чиновників

Український військовослужбовець Дмитро Глущенко запропонував поповнювати лави Збройних сил за рахунок чиновників.

Про це він сказав у своєму YouTube-каналі.

"Потрібно поповнювати резерви, потрібно ротувати хлопців на передовій. Є різні пропозиції. Хтось пропонує мобілізувати молодих 18-річних хлопців, інші пропонують збільшити призовний вік. Але в мене є інша думка. У нас є величезний ресурс держслужбовців всіх рівнів. Наприклад, міськради.

У мене є досвід роботи на держслужбі. Там спокійно можна скорочувати 60% персоналу. Всіх чоловіків призовного віку можна мобілізувати. Прокуратура, поліція, митниця – там взагалі можна залишити 20% людей. Залишити жінок – нехай працюють. Сучасні методи автоматизації це дозволяють", – вважає Глущенко.

На його думку, такої кількості держслужбовців вистачить, щоб поповнити резерв ЗСУ для наступу, і щоб дати військовим на фронті трохи відпочити.

"Чиновники все своє життя існували за рахунок платників податків і тому саме вони повинні насамперед захищати державу і, відповідно, платників податків. На майбутнє, якщо ти чоловік призовного віку, ти не повинен мати права займати державну посаду, якщо у тебе не буде статусу бойових дій. Оскільки, якщо ти живеш коштом держави, ти маєш її захищати. А то виходить, що ми цю державу спочатку годували, утримували, а тепер захищаємо. А ці як сиділи у кабінетах, так і сидять", – підсумував військовий.

Раніше Дмитро Глущенко різко висловився про чиновників і пояснив, чому “повільний контрнаступ”.

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