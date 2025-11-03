Прокуратура та Верховний Суд знищують гарантії права на апеляційне оскарження, - експерт розповів деталі

Ігор Коломойський

Реклама

Право на апеляційне оскарження рішень про тримання під вартою Ігоря Коломойського фактично заблоковане.

Про це політолог Олексій Голобуцький написав на своєму блозі коментуючи ситуацію, яку він назвав «ілюстрацією системної кризи судової влади».

За словами Голобуцького, після ухвали Печерського райсуду від 25 серпня 2025 року про продовження арешту Коломойського до 18 жовтня, його захист подав апеляцію. Проте Київський апеляційний суд виявився неспроможним сформувати колегію суддів: усі, хто мав право розглядати питання запобіжних заходів, були відведені через участь у попередніх справах цього провадження.

Реклама

"Далі почалася абсурдна історія, яка яскраво показує, як формальні процедури можуть фактично знищити конституційне право людини на захист. Усі колегії Київського апеляційного суду, які мають право розглядати питання щодо запобіжних заходів, одна за одною були відведені від справи. Причина - їхня неодноразова участь у попередніх апеляційних переглядах рішень у цьому ж кримінальному провадженні. Ухвалами від 28 серпня, 10 вересня та 24 вересня 2025 року ці судді з огляду на упередженість були відведені", - пише політолог.

Він наголошує, що у результаті Київський апеляційний суд фактично опинився без суддів, які могли б розглянути скаргу. У звітах автоматизованого розподілу справ від 3 і 17 жовтня прямо зазначалося про неможливість утворення складу суду для розгляду цієї справи.

Коли адвокати звернулися до Верховного Суду з проханням передати справу до іншого апеляційного суду, той відмовив, мотивуючи це тим, що Київський апеляційний суд «не вжив усіх заходів» для формування складу. Навіть після офіційного підтвердження неможливості розгляду, 28 жовтня Верховний Суд знову відмовив, запропонувавши залучити суддів іншої спеціалізації - тобто тих, хто не має повноважень розглядати такі питання.

"Таким чином, особа, яка перебуває під вартою, фактично позбавлена можливості оскаржити рішення про своє тримання під вартою – хоча це є прямим правом, гарантованим статтею 5 Європейської конвенції з прав людини", - обурюється експерт.

Реклама

Прокуратура, за його словами, теж виступила проти передачі справи іншому суду, фактично підтримавши ситуацію, коли людина не може скористатися правом на захист. Тим часом строк попереднього арешту сплив, але новий запобіжний захід було призначено знову, без будь-якого апеляційного перегляду.

"Виходить, що держава через свої органи не просто утримує людину під вартою, а й блокує будь-яку можливість перевірки законності такого утримання. Це пряме порушення принципу верховенства права, права на справедливий суд і на ефективний засіб юридичного захисту. Тим часом строк спливає, і все починається спочатку", - пише Голобуцький.

Він наголошує, що поки прокуратура блокувала передачу справи, а Верховний Суд відмовляв у поданні, ухвала Печерського районного суду від 25 серпня 2025 року вичерпала свою дію. І 16 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва знову продовжив строк тримання під вартою Ігоря Коломойського вже до 14 грудня 2025 року.

"Апеляційна скарга на цю ухвалу від 16 жовтня також подана – і знову опинилася у тій самій пастці, що й попередня. Ті самі судді, ті самі відводи, та сама позиція прокуратури, ті самі формальні відмови Верховного Суду. Це класичний приклад, коли бюрократична замкнутість і бездіяльність Верховного Суду створює правовий вакуум, у якому порушення базових прав людини виглядає «легальним»", - пише Голобуцький.