Прокурор Харківщини Фільчаков розповів про підсумки реформи прокуратури області

У Харківській області завершилася реформа органів прокуратури, що покращило розкриття важких злочинів.

У Харківській області протягом 2021 року завершився процес реформування органів прокуратури.

Про це напередодні професійного свята в інтерв’ю Depo.Харків розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Зокрема прокурор Харківщини розповів, що реформа структури в області завершена. Після проведення реформи замість 11 місцевих прокуратур запрацювали 14 окружних, але кількість керівних посад при цьому зменшилась з 67 до 57.

Звільнено 100 прокурорів: 60 із прокуратури області та 40 з місцевих прокуратур. За рішеннями суду поновлено 20.

"Керівниками окружних прокуратур за моєї ініціативи призначено прокурорів після ретельного кадрового відбору строком на 5 років. Більшість із них раніше керівні посади не обіймали. Найстаршому з керівників 47 років, а наймолодшому 29. На мою думку, всі вони спроможні належним чином виконувати покладені на них обов’язки", - розповів Фільчаков.

Прокурор наголосив, що говорити про досягнення мети реформи ще зарано, адже пройшло не так багато часу.

"Довіра людей до прокуратури має зростати кожного дня, і ми робимо для цього все, що від нас залежить", - підкреслив правоохоронець.

Також очільник Харківської прокуратури підсумував перші результати роботи у 2021 році.

"Зменшено загальний рівень злочинності. Розкрито кожен другий злочин. За процесуального керівництва прокурорів до суду направлено понад 6,5 тисячі обвинувальних актів про злочини, якими спричинено збитки на суму понад 471 млн грн. Посилено протидію організованій злочинності, внаслідок чого знешкоджено на третину більше злочинних угрупувань, діями яких завдано збитки на суму майже 51 млн грн", - резюмував Фільчаков.

Також за процесуального керівництва прокурорів закінчено досудове розслідування у 164 кримінальних провадженнях про корупційні злочини, 89 – у бюджетній системі, 40 – у сфері земельних відносин. Спрямовано зусилля на розслідування злочинів, пов’язаних з незаконними порубками лісу. До суду направлено 56 обвинувальних актів стосовно 76 осіб зі збитками на суму понад 28 млн гривень.

"Це лише окремі складові нашої щоденної роботи. Ми і надалі будемо вживати всі заходи для утвердження законності та правопорядку в регіоні, захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів держави та суспільства", - пообіцяв очільник прокуратури області.