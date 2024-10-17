Прокурор Хмельницької області пояснив масову інвалідність своїх підлеглих та розповів про травму на робочому місці

Прокурор Хмельницької області Олексій Олійник заперечив інформацію про те, що серед його підлеглих “майже усі” оформили інвалідність. За його підрахунками, людей з інвалідністю в обласній прокуратури “лише” трохи більше 20 відсотків.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

“Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки”, - пояснив Олексій Олійник.

Також він пояснив, що має проблеми зі здоров’ям уже майже 20 років.

“У 2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків”, - запевнив він.

За словами Олексія Олійника, “питання інвалідності прокурорів” з ініціативи місцевого громадського активіста уже піднімалося у 2020 році і було “предметом дослідження у межах кримінального провадження, яке розслідувалося центральними правоохоронними органами держави”.

Про результати цього розслідування прокурор Хмельниччини не повідомив, але наголосив, що чинним законодавством не встановлено обмежень щодо роботи осіб з інвалідністю в органах прокуратури.

Також Олексій Олійник натякнув на “дискримінацію” прокурорів.

“Під час атестації інвалідність прокурорів була предметом розгляду відповідних комісій. Неодноразово ініціювались перевірки і щоразу публікація чергового блогера щодо прокурорів набирає актуальності, наче вони обмежені у правах притаманних звичайному громадянину. Виглядає як дискримінація за ознакою професії прокурор. Призначені чергові перевірки”, - написав він.

Твердження про “дахування корупційної схеми голови МСЕК” Тетяни Крупи, яку раніше викрили на незаконному збагаченні, прокурор Хмельницької області назвав нічим не підтвердженим.

Нагадаємо, раніше український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що близько пів сотні прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність, та припустив, що їм це вдалося зробити через корупційну схему у МСЕК. В Офісі генпрокурора заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування.

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