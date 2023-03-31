Прокурор МКС Хан закликав Росію повернути крадених дітей до України

Росія повинна повернути дітей прямо, або через треті сторони, але не утримувати їх у себе.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути до України викрадених дітей.

Про це повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що Росія повинна повернути дітей прямо, або через треті сторони, але не утримувати їх у себе.

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"Я чітко закликаю РФ повернути дітей… дайте їм (можливість - ред.) повернутися в Україну якнайшвидше. Прямо в Україну або через треті сторони, але дайте дітям повернутися додому… Правам дитини має приділятися першочергова увага", - наголосив Хан.

Крім цього, він вкотре заявив, що Росія повинна надати інформацію щодо роботи його Офісу.

Прокурор зазначив, шо видача ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової не викликає у нього радості, але це стосується керівника держави, яка входить до складу Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати підтримали спеціальний міжнародний трибунал для розгляду справи проти Росії за агресію проти України, створивши імпульс для судового переслідування цього злочину вперше після Другої світової війни.

Крім того, ми раніше інформували, що лідери ЄС пітримали спецтрибунал для Путіна.

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