Прокурор Хмельницької обласної прокуратури / © Facebook

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Прокурор Хмельницької обласної прокуратури втратив роботу після скандалу. За інформацією місцевих ЗМІ, експрокурор Антон Вендель знімав контент зі службового кабінету для платформи OnlyFans, а також надсилав інтимні повідомлення та кадри працівницям суду.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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За інформацією видань, у січні 2026 року Вендель почав надсилати секретарям і помічницям Хмельницького міськрайонного суду повідомлення, які містили сексуальний зміст. Згодом він вирішив зареєструватися на платформі OnlyFans та створив акаунт під псевдонімом Adonis, де публікував інтимні відео. Ба більше, стверджується, що частину з них він зняв безпосередньо у службовому кабінеті прокуратури.

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Свої витвори прокурор також надсилав співробітницям суду.

Після звернення до Генерального прокурора та розголосу Венделя спочатку перевели до Летичівської окружної прокуратури, а згодом взагалі звільнили з посади.

Що відомо про заробітки та родину колишнього прокурора

Згідно з його декларацією за 2025 рік, Вендель одружений. Має дружину та доньку. Родина має у власності нерухомість, земельну ділянку, автомобіль Škoda Octavia 2010 року та готівку 10 тис. доларів.

Три роки тому Вендель купив дачу у селі Олешин Хмельницького району за 611 тис. грн, а його дружина стала власницею земельної ділянки у Хмельницькому площею 0,0616 га.

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За минулий рік Вендель заробив на посаді прокурора обласної прокуратури 1,1 млн грн.

Нагадаємо, колишнього ректора Володимира Бугрова підозрюють у надсиланні студенткам інтимних повідомлень. Сам Бугров заперечував усі звинувачення, називаючи відео анонімним вкидом.

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