Прокурори Дніпропетровщини передали армії 2,5 мільйони гривень і понад пів сотні автомобілів

Кошти і транспорт вилучили у кримінальних справах.

У Дніпропетровській області на потреби армії передали автомобілі та кошти, які були вилучені у кримінальних провадженнях.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Прокурори Дніпропетровщини передали на потреби армії 2,5 млн грн.Це суми, які є заставами у низці кримінальних проваджень.

"Судами задоволено клопотання про зміну обвинуваченим запобіжних заходів на заставу, а усі кошти направлено на забезпечення потреб нашої армії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обласна прокуратура передала армії 52 автомобілі. Крім того українські військові отримали екскаватор-навантажувач, 130 тонн лісодеревини, пальне та інше матеріально-технічне забезпечення, які вилучили під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Як повідомлялося, НБУ перерахував на потреби військових майже 13,7 млрд грн. На спецрахунку залишилося 536 млн грн.

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