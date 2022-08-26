Прокурори, гауляйтери та звичайні пройдисвіти: у Луганській області викрили ще 5 колаборантів

Українські правоохоронці повідомили про підозру ще п’ятьом особам на Луганщині, які беруть участь у створенні окупаційних псевдоорганів.

За даними слідства, ці 5 осіб добровільно пішли на співпрацю з окупаційною владою РФ та обійняли посади в незаконно створених правоохоронних органах та органах влади так званої "ЛНР".

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Одного з підозрюваних у квітні 2022 року призначено керівником псевдопрокуратури Новопсковського району "ЛНР". Після отримання юросвіти житель Луганська до 2015 року працював в органах прокуратури Дніпропетровщини.

Інший підозрюваний – колишній прокурор органів прокуратури Луганщини, який після 2014 року залишився на окупованій території. В червні 2022 року він добровільно очолив окупаційну "прокуратуру Попаснянського району ЛНР".

На співпрацю з представниками держави-агресорки також погодилися жителі міста Сватове та селища Троїцьке. Вони вирішили побудувати "кар’єру" у так званому "МВС", хоча раніше жодного стосунку до правоохоронних органів не мали. Один з підозрюваних обійняв псевдопосаду "дільничного Троїцького райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР". Другий влаштувався на роботу до так званого "Сватівського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР".

Ще один підозрюваний в червні 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду "в.о. голови м. Сєвєродонецька в ЛНР". За процесуального керівництва органів прокуратури Луганщини їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, 26 серпня в окупованому Бердянську Запорізької області прогримів вибух. Окупанти повідомили про спробу підірвати "заступника начальника" так званої "державної автоінспекції".

Згодом стало відомо, що в бердянській лікарні від отриманих поранень помер "заступник начальника" "ДАІ" Олександр Колесніков.

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