“Прокурори не беруть участі в “схемах”: Венедіктова розповіла про очищення системи

Довіра до органів прокуратури за два роки зросла майже вп'ятеро.
Під час конференції Ради Європи генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла про реформу в системі прокуратури, внаслідок якої було звільнено третину працівників, а довіра до відомства за два роки зросла майже вп'ятеро. Щоправда, деякі звільнені поновлюються на посадах через рішення суду і прокуратура вимушена сплачувати їм компенсації. За словами Венедіктової, це "жахливі" цифри.
Про це йдеться 28 вересня у сюжеті ТСН.19:30.
Як повідомила Ірина Венедіктова під час реформи працівники прокуратури пройшли сувору атестацію, внаслідок якої кожен третій прокурор пішов із системи. Очищення лав прокуратури, як запевняє генпрокурорка, триває й досі - вже після атестації.
За її словами, 33 прокурорів, які пройшли перевірки, згодом викрили на хабарях - нині їх притягають до кримінальної відповідальності.
“Міжнародні партнери вважають реформу президента у сфері прокуратури однією із найуспішніших в державі. На сьогодні ми можемо сміливо сказати, що прокурори не беруть участі у схемах, вони їх викривають”, - зауважила Венедіктова.