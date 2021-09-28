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“Прокурори не беруть участі в “схемах”: Венедіктова розповіла про очищення системи

“Прокурори не беруть участі в “схемах”: Венедіктова розповіла про очищення системи

Фото: ТСН.ua

Довіра до органів прокуратури за два роки зросла майже вп'ятеро.

Під час конференції Ради Європи генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла про реформу в системі прокуратури, внаслідок якої було звільнено третину працівників, а довіра до відомства за два роки зросла майже вп'ятеро. Щоправда, деякі звільнені поновлюються на посадах через рішення суду і прокуратура вимушена сплачувати їм компенсації. За словами Венедіктової, це "жахливі" цифри.

Про це йдеться 28 вересня у сюжеті ТСН.19:30. 

Як повідомила Ірина Венедіктова під час реформи працівники прокуратури пройшли сувору атестацію, внаслідок якої кожен третій прокурор пішов із системи. Очищення лав прокуратури, як запевняє генпрокурорка, триває й досі - вже після атестації. 

За її словами, 33 прокурорів, які пройшли перевірки, згодом викрили на хабарях - нині їх  притягають до кримінальної відповідальності. 

“Міжнародні партнери вважають реформу президента у сфері прокуратури однією із найуспішніших в державі. На сьогодні ми можемо сміливо сказати, що прокурори не беруть участі у схемах, вони їх викривають”, - зауважила Венедіктова.

​​​​​​​Новини України: про що заявила Ірина Венедіктова на конференції Ради Європи

​​​​​​​Новини України: про що заявила Ірина Венедіктова на конференції Ради Європи
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