Прокурори встановили 154 факти сексуального насильства з боку військовослужбовців РФ

Українські прокурори встановили вже 154 факти сексуального насильства, що вчинили військовослужбовці армії РФ. Наразі повідомлено про підозру шістьом росіянам. Одного окупанта засуджено.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Нові факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом встановлюють на деокупованих територіях. Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині військовослужбовці країни-агресорки впродовж чотирьох місяців ґвалтували жінку. Також одну місцеву жительку від березня 2022-го систематично оголювали та застосовували тортури - обливали окропом.

Прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій щодо місцевого цивільного населення. Загалом встановлено понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

"Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у Чернігівській області засудили російського військового до 10 років позбавлення волі за жорстоке поводження із мирними жителями села Старий Биків під час його окупації. Окупант відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та гроші й погрожував їм розстрілом. Також він тримав у полоні зв'язану жінку.