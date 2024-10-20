Прокурори з сумнівною інвалідністю повинні пройти повторне обстеження — Генпрокурор

Після скандальної інформації про велику кількість прокурорів на Хмельниччині, які оформили інвалідність, розпочалося масштабне службове розслідування в усіх органах прокуратури. Щоб зняти сумніви, вони повинні добровільно пройти повторне обстеження.

На цьому наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За його словами, за результатами розслідування на сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Йдеться про працівників Хмельницької обласної прокуратури та окружних прокуратур Хмельницької області.

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При цьому, 80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.

“Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою... Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень”, - повідомив Андрій Костін.

Генпрокурор також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти, які допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

Андрій Костін заявив, що підтримує ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи.

“Ми готові долучитися до цієї ініціативи. Можливо, буде необхідно залучити весь уряд, а також парламент. Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю — незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі”, - зазначив він.

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Нагадаємо, керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника після скандалу з оформленням інвалідності було звільнено із займаної посади за власним бажанням.

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