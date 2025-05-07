Прокурори у справі Коломойського назвали його "Хоменком" і просили подовжити запобіжний захід з переплутаними даними

Ігор Коломойський / © Getty Images

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У Печерському суді продовжили строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському. Однак представники захисту наголошують на помилках в клопотанні обвинувачення.

Йдеться про справу, про так зване «замовне вбивство». Двадцять два роки тому в Криму побили адвоката, нападників затримали і вони вже відбули свої строки, а Коломойського неодноразово визнавали непричетним до інциденту суди різних інстанцій.

У серпні позаминулого року справу поновили. У травні 24-го бізнесмену вручили нову підозру і заарештували. У СІЗО він по цій справі відбув рік. В свою чергу, слідство тривало трохи більше восьми місяців. Наразі 64 томи справи передали в суд і за три тижні її почнуть розглядати по суті. Тим часом прокурори знову просили про продовження ув'язнення. Однак в клопотанні, в якому просили суд продовжити бізнесмену арешт, прокурор переплутав не лише дати його народження, А і кілька разів, замість прізвища «Коломойський» називав його «Хоменко».

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“Дане клопотання не стосується нашого підзахисного та має інші анкетні дані. Крім того, тут зазначені якийсь Хоменко, який вчинив якийсь злочин, який злочин має до цієї справи зрозуміти. Тобто коменди щось вчинив, а Коломойському повинен продовжувати зробити злочин. Це вже не виключно зовсім, – зазначив адвокат бізнесмена Ігор Борсученко.

Як зʼясувалося на судовому засіданні, одразу у кількох частинах клопотання прокурорів про подовження запобіжного заходу йшлося про інше кримінальне провадження стосовно невідомого “Хоменка Я.С.”, а в ще в іншій частині анкетні дані які, також мають бути вірні при складанні клопотання були переплутані, зокрема рік народження Коломойського.

Сам Коломойський припустив, що у клопотанні йдеться про заступника генерального прокурора Хоменко.

Прокурор змушений був визнати свої помилки та пояснив їх тим, що “він є заступником начальника відділу, має дуже багато роботи і вісім підлеглих”. Зрештою суд став сторону обвинувачення та закрив очі на помилки прокурора.

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“Дивіться, саме сумне в цьому, що щоб сторона обвинувачення в клопотанні не написала порушення презумпції невинуватості, інші дати, інші прізвища, відсутність тих моментів, які відповідно до кодексу там мають бути. Бачите, слідчий суддя грає в команді, виражаючись футбольною мовою, грає в команді сторони обвинувачення”, – прокоментував рішення суду адвокат Олег Пушкар.

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський неодноразово наголошував на невідповідності свідчень у справі. Серед них, різні свідчення про одні і ті ж поді – згідно з матеріалами допиту Карпенка 2024 року, він переконує, що на момент замаху в нього "не було конфліктів ні з ким окрім Коломойського", однак протокол 2003 року свідчить про те, що конфлікти були ще як мінімум з трьома людьми.

Зокрема і на минулому засіданні бізнесмен звертаючись до суду звернув увагу на невідповідності.

Дата публікації 19:29, 07.05.25 Кількість переглядів 2 Ігор Коломойський на засідані суду звернув увагу на невідповідності в матеріалах справи